Friedrich Merz amenință SUA cu parteneriate cu regimul de la Beijing

Friedrich Merz amenință SUA cu parteneriate cu regimul de la BeijingMerz / sursa foto: captură video
Cancelarul german Friedrich Merz a transmis un mesaj ferm către Washington în cadrul unui discurs susținut miercuri seară, în landul Renania-Palatinat, avertizând asupra riscurilor declanșării unui nou conflict tarifar, potrivit Politico..

Declarațiile au fost făcute în contextul tensiunilor comerciale persistente dintre Statele Unite, Uniunea Europeană și China comunistă.

Mesajul lui Merz, adresat direct Washingtonului

În intervenția sa, Friedrich Merz a subliniat poziția Berlinului față de politica tarifară americană.

„Dacă americanii cred că ar trebui să își folosească politica tarifară pentru a exercita influență în întreaga lume … aceasta este, desigur, o decizie pe care americanii o pot lua pentru ei înșiși”, a declarat cancelarul.

„Dar nu este politica noastră.”

Liderul german a indicat că va reitera acest punct de vedere în timpul vizitei programate la Washington luna viitoare, unde urmează să se întâlnească cu președintele Donald Trump.

„Puteți face asta, dar noi nu vom merge în această direcție. Și dacă se merge prea departe, noi, europenii, suntem cu siguranță capabili să reacționăm”, a spus Merz.

Discurs, într-un context politic tradițional

Declarațiile au fost făcute cu ocazia evenimentului Politischer Aschermittwoch („Miercurea Cenușii Politică”), o tradiție germană asociată finalului sezonului de carnaval, în care liderii politici susțin discursuri în fața susținătorilor.

Deși aceste intervenții sunt adesea marcate de un ton energic, discursul cancelarului a fost caracterizat de sobrietate.

Mesajul transmis la Renania-Palatinat a reflectat temele abordate anterior de Merz la Conferința de Securitate de la München, unde oficialii europeni au discutat despre relațiile transatlantice și despre echilibrul economic global.

Relația cu China și provocările economice

În discurs, cancelarul a abordat și relația cu China comunistă. Deși a criticat Beijingul pentru „extinderea agresivă a avanposturilor militare în Marea Chinei de Sud”, Merz a afirmat că intenționează să discute cu liderii chinezi despre perspectivele cooperării economice. Vizita sa în China este programată pentru perioada următoare.

China

China / sursa foto: dreamstime.com

Comentariile vin pe fondul dificultăților întâmpinate de economia germană, în special de industria auto, afectată de scăderea exporturilor către piața chineză.

Companiile germane sunt implicate în negocieri pentru adaptarea la noile condiții comerciale și la modificările structurale ale cererii.

„Doamnelor și domnilor, termenul-cheie este parteneriatele strategice”, a adăugat Merz, făcând referire la necesitatea diversificării relațiilor economice.

Merz, despre perspectivele sale politice

În finalul discursului, liderul german a făcut o scurtă referire la perspectivele sale politice.

„De obicei nu vorbesc prea mult despre viața mea de familie”, a spus cancelarul în vârstă de 70 de ani.

„Dar tatăl meu tocmai a împlinit 102 ani. Așa că intenționez să rămân activ pentru destul de mult timp.”

Afirmația a fost interpretată ca un indiciu privind posibilitatea unei noi candidaturi pentru un al doilea mandat de cancelar.

