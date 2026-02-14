Conferința de la Munchen. Merz: În era rivalității, Statele Unite nu vor fi suficient de puternice pentru a merge singure 

Cancelarul german Friedrich Merz l-a avertizat pe Donald Trump, la deschiderea Conferinței de Securitate de la Munchen, că Statele Unite, acționând pe cont propriu, au ajuns la limitele puterii lor și s-ar putea să-și fi pierdut deja rolul de lider global, potrivit The Guardian.

Cancelarul german a afirmat, în privința viitorului parteneriatului transatlantic, că vechea ordine s-a încheiat și că, în noua eră a marilor puteri, inclusiv Statele Unite se confruntă cu limite atunci când încearcă să acționeze pe cont propriu.

Făcând trimitere la cei care au avertizat că ordinea internațională bazată pe reguli este pe cale să se destrame, Merz a declarat: „Mă tem că trebuie să o spunem și mai direct. Această ordine, oricât de imperfectă ar fi fost chiar și în cea mai bună formă a sa, nu mai există în acea formă.”

Merz a declarat că a avut discuții preliminare cu președintele francez, Emmanuel Macron, despre posibilitatea ca Germania să intre sub umbrela nucleară a Franței.

„În era rivalității dintre marile puteri, nici măcar Statele Unite nu vor fi suficient de puternice pentru a merge singure. Dragi prieteni, a fi parte a NATO nu este doar avantajul competitiv al Europei. Este, de asemenea, avantajul competitiv al Statelor Unite. Așadar, haideți să reparăm și să reînviem împreună încrederea transatlantică”, a mai spus acesta.

Discursul cancelarului german a deschis reuniunea din acest an, care aduce în același loc personalități de rang înalt din domeniul securității globale. La eveniment participă numeroși lideri europeni, precum și secretarul de stat american, Marco Rubio.

La conferința de anul trecut, organizată la câteva săptămâni după începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, vicepreședintele american JD Vance i-a surprins pe liderii europeni cu un discurs despre starea democrației și a libertății de exprimare pe continent - un moment care a dat tonul anului trecut, potrivit The Guardian.