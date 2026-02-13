International

Atac armat într-un campus universitar din SUA. Doi oameni au murit, iar unul a fost rănit

Atac armat într-un campus universitar din SUA. Doi oameni au murit, iar unul a fost rănit
Atacul armat a avut loc în campusul Universității South Carolina (SCSU) din Orangeburg. În urma acestuia, două persoane au murit, iar alta a fost rănită. Incidentul a avut loc în căminul Hugine Suites. Campusul a fost imediat izolat, iar cursurile au fost suspendate, potrivit AFP. Poliția din South Carolina a preluat ancheta, însă nu au fost comunicate detalii despre victime sau despre starea persoanei rănite.

Atac armat într-un campus din SUA

De asemenea, oamenii legii nu au oferit informații oficiale legate de autorul atacului. Acesta este al treilea atac care are loc în campusul Universității Statului South Carolina (SCSU) de la începutul lunii octombrie.

Primele două incidente, produse în momente diferite, s-au soldat cu un mort și doi răniți, chiar în timpul festivităților de început de an universitar.

campus Universitate South Carolina

campus Universitate South Carolina. Sursa foto: Wikipedia

Ce măsuri de securitate au fost luate de curând

În urma acestor tragedii, conducerea universității a luat noi măsuri de securitate: au fost stabilite puncte de acces controlate la evenimente importante, camere de supraveghere au fost extinse în întreg campusul, iar protocoalele de comunicare de urgență au fost revizuite pentru a permite un răspuns rapid în situații critice.

Încă un atac armat în SUA. Cazul readuce în prin-plan discuțiile legate de drepturile americanilor

Cursurile de vineri au fost anulate, iar consilieri sunt la dispoziția studenților afectați. Universitatea, fondată în 1896, are peste 3.000 de studenți.

Incidentul are loc la doar două zile după un atac armat în Canada, soldat cu opt morți, țară unde astfel de evenimente sunt mult mai rare decât în Statele Unite. În SUA, dreptul de a deține și purta arme este protejat de al Doilea Amendament al Constituției și continuă să fie un subiect controversat.

Ultimul atac major într-o universitate americană a avut loc în decembrie 2025, la Universitatea Brown din Rhode Island, unde două persoane au fost ucise și alte nouă rănite.

