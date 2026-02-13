International

Puzzle-ul digital al tragediei din Canada. Firul întunecat al indiciilor de pe rețelele de socializare

Jesse Van Rootselaar / sursa foto: captură video
Activitatea pe rețelele sociale și pe forumurile online a lui Jesse Van Rootselaar, identificat de autorități drept autorul unuia dintre cele mai grave atacuri armate recente din Canada, conturează imaginea unui tânăr cu preocupări recurente legate de substanțe halucinogene, sănătate mintală și arme de foc, potrivit Daily Express.

Postări arhivate de pe Reddit, analizate de presa internațională, arată că discuțiile publice purtate de acesta în ultimii ani au inclus referiri explicite la consumul de droguri, tratamente psihiatrice și colecția de arme.

Van Rootselaar, întrebări despre halucinogene și medicație psihiatrică

Într-un fir de discuție din noiembrie 2023, utilizatorul asociat cu Van Rootselaar întreba: „Yo, care e pericolul în a folosi 5-MeO-DMT singur?”, referindu-se la un halucinogen puternic.

În aceeași conversație, acesta adăuga:

„Sincer nu știu, nu încerc să mor. Folosesc N,N-DMT frecvent și pare complet sigur pentru mine”.

Alte postări indică faptul că tânărul menționa administrarea unor medicamente psihiatrice concomitent cu utilizarea de substanțe ilegale.

„Sunt pe Sertralină 280 mg (SSRI). Ocazional iau 2 mg de Risperidonă pentru somn. De asemenea, fumez destul de multă marijuana”, scria el, precizând că anterior ar fi avut „o ruptură completă de realitate” după consumul unei doze moderate de ciuperci halucinogene.

Referiri la diagnostice de sănătate mintală

Conținutul arhivat mai arată că Van Rootselaar făcea trimitere la mai multe diagnostice: ADHD, tulburare obsesiv-compulsivă (OCD), tulburare depresivă majoră și tulburare din spectrul autist.

Postările nu pot confirma independent veridicitatea acestor afirmații, însă ele au fost incluse în analiza presei ca parte a istoricului public online.

Într-o postare din octombrie 2023, utilizatorul relata: „Este 4 dimineața, am ieșit din secția de psihiatrie acum o lună și iată-mă aici”.

El descria experiențe anterioare cu substanțe halucinogene:

„Prima dată am încercat ciuperci, a fost o doză mică, ne-măsurată, și a fost ok. A doua oară am luat 3 grame și am avut o ruptură completă de realitate”.

În aprilie 2024, activitatea sa online a inclus întrebări considerate neobișnuite de către comentatori, printre care: „Ar putea cineva, teoretic, să obțină efectele unei substanțe din urina unui dependent?”.

Postările lui Van Rootselaar despre arme de foc

Pe lângă discuțiile despre droguri, contul asociat cu Van Rootselaar a inclus imagini și comentarii despre arme. Printre acestea s-a numărat o pușcă semi-automată de tip SKS și o armă de mână placată cu aur.

Într-un mesaj, acesta scria:

„Am făcut să explodeze Desert Eagle-ul lor!”, alături de un videoclip filmat într-un poligon.

Autoritățile canadiene au declarat într-o conferință de presă că Van Rootselaar intrase anterior în atenția poliției.

Potrivit oficialilor, adresa sa fusese vizitată de mai multe ori, iar armele de foc ar fi fost ridicate la un moment dat. Acestea au fost ulterior returnate la solicitarea persoanei care deținea legal dreptul de proprietate. Identitatea proprietarului legal nu a fost făcută publică.

Anchetatorii continuă să analizeze atât probele materiale, cât și istoricul digital al suspectului. Specialiștii în securitate și sănătate mintală subliniază că postările online pot oferi indicii relevante, însă interpretarea lor necesită prudență și coroborare cu datele oficiale.

