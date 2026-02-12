Atac armat în Thailanda. Directorul unei școli a fost împușcat mortal

Atac armat la o școală din Thailanda. Un director de școală din sudul Thailandei a murit în urma rănilor suferite într-un atac armat care a avut loc miercuri după-amiază, au anunțat autoritățile locale la BBC.

Incidentul s-a produs la Școala Phatong Prathan Keeriwat, situată în apropiere de orașul Hat Yai, când un tânăr de 18 ani a pătruns în instituție și a deschis focul asupra directorului Sasiphat Sinsamosorn și unei eleve.

Sasiphat a decedat înainte de răsăritul soarelui joi, conform poliției locale. Eleva care a fost împușcată se află în stare stabilă, iar un alt elev care a sărit pe fereastră în timpul atacului este, de asemenea, internat în spital.

Agresorul a fost reținut după un schimb de focuri care a durat aproximativ două ore, timp în care mai mulți elevi și profesori au rămas blocați în clădirea școlii. Motivația atacului nu este clară, dar mass-media locală sugerează că suspectul ar fi avut un conflict cu un cadru didactic de la instituție.

Școala a transmis condoleanțe familiilor celor afectați și comunității. „Deși am pierdut-o, amintirile și bunătatea pe care le-a lăsat vor rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, se arată în mesaj.

Incidentele armate sunt frecvente în Thailanda, unde deținerea de arme, atât legală cât și ilegală, este răspândită.

În ultimii ani, țara a fost martoră la mai multe atacuri mortale: anul trecut, cinci persoane au fost ucise într-un atac armat într-o piață din Bangkok; în 2023, un băiat de 14 ani a ucis două persoane și a rănit cinci într-un mall de lux din centrul capitalei; iar în 2022, un fost ofițer de poliție a ucis 36 de persoane, majoritatea copii, într-o grădiniță din nord-estul Thailandei, într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri în masă din istoria țării.