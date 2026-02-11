Doi elevi în stare gravă la spital, după dublul atac armat de la un liceu din Londra

Poliția Metropolitană din Londra desfășoară o investigație amplă după un dublu atac cu armă albă petrecut la Kingsbury High School, în cartierul Brent. Două victime, băieți în vârstă de 12 și 13 ani, au fost rănite grav. Ancheta este coordonată de structurile antiterorism, deși incidentul nu a fost declarat act terorist, potrivit The Telegraph.

Atacul a avut loc marți, în jurul prânzului. Potrivit Poliției Metropolitane, echipajele armate au ajuns „în câteva minute” după apelul de urgență la 999. Suspectul, un adolescent de 13 ani, a fost reținut în cursul serii, fiind cercetat sub suspiciunea de tentativă de omor. O armă a fost recuperată de la fața locului.

Detectivul șef superintendent Luke Williams a declarat într-o conferință de presă:

El a adăugat:

„În acest stadiu foarte timpuriu, păstrăm o minte deschisă cu privire la orice posibil motiv al atacului. Totuși, din cauza circumstanțelor înconjurătoare, investigația este condusă acum de ofițeri din cadrul Counter-Terrorism Policing London.” Oficialul a subliniat: „Incidentul nu a fost declarat act terorist.”

Poliția a precizat că ambii elevi răniți sunt în „stare gravă” și primesc „îngrijiri medicale urgente”.

Conform informațiilor preliminare, agresorul ar fi pătruns în incinta școlii după ce ar fi escaladat un zid. Profesorul de arte marțiale Simon Theodorou, părinte al unui elev, a afirmat:

„Se pare că unul dintre cei doi elevi a văzut ce se întâmplă și a declanșat alarma de incendiu pentru a cere ajutor.”

Acesta a adăugat: „

Acel băiat este un erou. A făcut ceva, nu a lăsat lucrurile să se întâmple. Mai mulți copii ar fi putut fi răniți.”

Surse apropiate anchetei indică faptul că atacul ar fi avut loc într-un laborator de științe. Martori au relatat că elevii din clasă au încercat să atragă atenția lovind în geamuri și cerând ajutor.

Mai mulți părinți au sugerat că suspectul ar putea fi un fost elev sau un elev suspendat. Unele declarații menționează că agresorul ar fi purtat îmbrăcăminte similară uniformei școlare.

Un părinte, Shailesh Sayta, a declarat:

„Fiul meu a spus că un băiat a ieșit ținându-se de gât, cu sânge pe cămașa albă.”

El a menționat că elevii discutau despre posibilitatea ca agresorul să fi venit din exteriorul școlii.

O mamă care a dorit să rămână anonimă a afirmat:

„Este cu adevărat înfricoșător. Ne trimitem copiii la școală și ne așteptăm să fie în siguranță.”

Directorul Kingsbury High School, Alex Thomas, a descris incidentul drept „un eveniment profund traumatic pentru întreaga comunitate școlară”, într-o scrisoare adresată părinților.

Secretarul britanic pentru Educație, Bridget Phillipson, a transmis pe platforma X:

„Sunt devastată să aud despre atacurile de la o școală din Brent. Gândurile mele sunt alături de familiile afectate.”

Ministrul școlilor, Georgia Gould, a declarat pentru Sky News:

„Vom analiza ce s-a întâmplat și rezultatele investigației. Dacă este nevoie de măsuri suplimentare pentru siguranța elevilor, nu vom ezita să acționăm.”

Kingsbury High School este o academie care deservește elevi cu vârste între 11 și 18 ani și are aproximativ 1.997 de elevi, potrivit datelor Departamentului pentru Educație.