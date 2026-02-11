Doi români opriți la frontieră, interogați și expulzați din Rusia. Dezvăluirile unui cuplu de vloggeri

Doi vloggeri români, Cristi și Denisa, afirmă că au fost opriți la frontieră după ce au aterizat la Vladivostok. Cei doi susțin că, deși dețineau vize turistice obținute legal, au fost interogați, percheziționați și ulterior expulzați, primind o interdicție de intrare în Rusia valabilă până în 6 februarie 2076, potrivit afirmațiilor făcute pe YouTube.

Potrivit declarațiilor din vlog, incidentul ar fi avut loc pe 6 februarie 2026. Cei doi explică faptul că, după o vizită anterioară în partea europeană a Rusiei, au decis să își continue călătoria spre Siberia.

În acest scop, afirmă că au ieșit temporar din Federația Rusă pentru a solicita online o nouă viză turistică, aprobată rapid, revenind ulterior pe cale aeriană din Harbin, China.

În timpul controlului pașapoartelor la Vladivostok, vloggerii susțin că verificările s-au intensificat după ce ofițerii de frontieră ar fi observat în istoricul lor de călătorie vizite anterioare în Ucraina.

„Ne-au tratat ca pe niște spioni, nu ca pe turiști”, afirmă cei doi în materialul video.

Cristi și Denisa spun că au fost supuși unui interogatoriu pe care îl descriu drept tensionat. „Când au auzit de Ucraina, zici că înnebuneau, era o obsesie”, declară aceștia.

În videoclip, cei doi adaugă că ofițerii ar fi făcut referiri la statutul României de stat membru NATO și la contextul geopolitic actual.

Un alt fragment citat din vlog redă percepția lor asupra discuției cu autoritățile:

„De ce am fost în Ucraina de două ori? Asta cu Rusia le-a păsat foarte puțin, deci mai mult i-a interesat de ce am venit din Ucraina. Ofițerul care știa să vorbească și engleză era destul de arogant și avea și o colegă care râdea de fiecare dată când dădeam unele informații… ca și cum: ‘proștii ăștia sigur mint’”.

După interogatoriu, cei doi afirmă că le-au fost confiscate temporar telefoanele, laptopurile și echipamentele de filmare. De asemenea, susțin că au trecut printr-o percheziție corporală completă și proceduri de identificare.

„Deci ne-au dezbrăcat… pe mine doar în chiloți, în boxeri, și pe soția mea în chiloți și sutien”, povestește Cristi în videoclip. Vloggerii mai afirmă că au fost fotografiați „din față și din profil”, procedură pe care o compară cu realizarea unor imagini de tip „mugshot”.

În perioada așteptării unei decizii, aceștia spun că au fost ținuți peste trei ore într-o încăpere mică, alături de alți cetățeni străini cărora li s-ar fi refuzat intrarea.

Cristi și Denisa declară că autoritățile ruse ar fi decis expulzarea imediată. Cei doi afirmă că au fost obligați să își cumpere singuri biletele de întoarcere, fiind ulterior escortați până la avion pentru un zbor către Beijing.

Pașapoartele, susțin aceștia, ar fi fost înmânate direct echipajului aeronavei.

Vloggerii estimează costurile totale la peste 1.000 de euro, incluzând vize neutilizate și bilete anulate. Documentul primit, potrivit declarațiilor lor, ar invoca generic „punerea în pericol a securității statului rus” ca motiv al interdicției de intrare până în 2076.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă evitarea deplasărilor neesențiale în Federația Rusă și evaluarea atentă a riscurilor. Instituția atrage atenția asupra posibilității modificării unilaterale a condițiilor de ședere de către autorități.

Pentru cetățenii români aflați deja în Rusia, MAE recomandă prudență sporită, evitarea adunărilor publice și înregistrarea prezenței prin platforma eConsulat. Pentru asistență consulară, sunt indicate numerele misiunilor diplomatice ale României.