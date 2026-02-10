Economie

Cel mai urmărit YouTuber din lume cumpărăr banca pentru tineri, o aplicație folosită de milioane de oameni

Comentează știrea
Cel mai urmărit YouTuber din lume cumpărăr banca pentru tineri, o aplicație folosită de milioane de oameniMrBeast / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Jimmy Donaldson, cunoscut la nivel global sub numele de MrBeast, cel mai urmărit creator de conținut de pe YouTube, a anunțat intrarea companiei sale în sectorul serviciilor financiare digitale, potrivit publicației The CNBC.

Prin intermediul Beast Industries, Donaldson a achiziționat aplicația financiară Step, o platformă destinată adolescenților și tinerilor adulți, marcând astfel prima extindere majoră a grupului în domeniul fintech.

Achiziția Step și direcția strategică a lui MrBeast

Step este promovată ca o aplicație „all-in-one” pentru gestionarea banilor, economisire, construire a istoricului de credit și acces la instrumente financiare de bază.

După finalizarea tranzacției, aplicația va funcționa sub umbrela Beast Industries. Valoarea achiziției nu a fost făcută publică, iar compania nu a oferit detalii suplimentare privind termenii financiari.

Românii care renunță la alcool. Rezultate neașteptate ale unui studiu
Românii care renunță la alcool. Rezultate neașteptate ale unui studiu
A șaptea minune a Antichității, recuperată din Marea Mediterană. Blocuri masive din Farul din Alexandria, scoase de arheologi
A șaptea minune a Antichității, recuperată din Marea Mediterană. Blocuri masive din Farul din Alexandria, scoase de arheologi

Într-un mesaj adresat comunității sale, MrBeast a explicat motivația din spatele deciziei: „Nimeni nu m-a învățat despre investiții, construirea creditului sau gestionarea banilor atunci când creșteam.

Exact de aceea ne unim forțele cu Step. Vreau să ofer milioanelor de tineri baza financiară pe care eu nu am avut-o. Urmează să împărtășim multe lucruri în curând.”

Ce oferă aplicația Step

Fondată în 2018 de CJ MacDonald și Alexey Kalinichenko, Step are ca misiune sprijinirea educației financiare pentru noua generație. Deși nu este o bancă, platforma colaborează cu Evolve Bank & Trust pentru furnizarea serviciilor bancare.

Utilizatorii au acces la un cont pentru economisire și cheltuieli, transferuri de bani, opțiuni de investiții și un card Step Visa, toate fără taxe lunare.

Aplicația este susținută de investitori importanți din industria fintech, inclusiv Stripe, Coatue, Collaborative Fund, Crosslink Capital și General Catalyst.

Step app

Step app / sursa foto: captură video

Potrivit unui comunicat al Beast Industries, Step are peste 7 milioane de utilizatori activi, o infrastructură tehnologică dezvoltată și o echipă internă specializată în fintech.

Declarațiile conducerii Beast Industries

Jeff Housenbold, CEO al Beast Industries, a declarat că această achiziție consolidează strategia companiei de a oferi soluții practice publicului său:

„Această achiziție ne poziționează astfel încât să ne întâlnim publicul acolo unde se află, cu soluții tehnologice practice care pot transforma viitorul lor financiar în bine.”

MrBeast, finanțări semnificative în criptomonede

În ultimul an, Beast Industries a atras finanțări semnificative, inclusiv o investiție de 200 de milioane de dolari din partea Bitmine Immersion Technologies, companie cunoscută pentru deținerile sale de criptomonede Ether.

De asemenea, grupul deține brandul alimentar Feastables, organizația non-profit Beast Philanthropy și proiectul de divertisment Beast Games, difuzat pe Amazon Prime Video.

Brandul MrBeast se bazează pe o audiență digitală masivă, cu peste 450 de milioane de abonați și aproximativ 5 miliarde de vizualizări lunare pe toate canalele sale, la începutul anului 2026.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:39 - Românii care renunță la alcool. Rezultate neașteptate ale unui studiu
16:31 - A șaptea minune a Antichității, recuperată din Marea Mediterană. Blocuri masive din Farul din Alexandria, scoase de a...
16:24 - Ministrul Culturii retrage propunerea ca actorii să fie pontați după protestul de la TNB
16:16 - Bolojan anunță schimbări majore la taxele locale din 2027
16:03 - Mihai Trăistariu, atac dur la adresa Andreei Bălan: Nu ți-e rușine un pic să jurizezi Eurovision?
15:56 - Mircea Lucescu pleacă în Belgia. Va fi consultat de un român, un mare specialist în oncologie moleculară

HAI România!

Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale care au îngropat România”. Urmărește o ediție incendiară LIVE de la ora 12:00
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale ...
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit

Proiecte speciale