Cel mai urmărit YouTuber din lume cumpărăr banca pentru tineri, o aplicație folosită de milioane de oameni

Jimmy Donaldson, cunoscut la nivel global sub numele de MrBeast, cel mai urmărit creator de conținut de pe YouTube, a anunțat intrarea companiei sale în sectorul serviciilor financiare digitale, potrivit publicației The CNBC.

Prin intermediul Beast Industries, Donaldson a achiziționat aplicația financiară Step, o platformă destinată adolescenților și tinerilor adulți, marcând astfel prima extindere majoră a grupului în domeniul fintech.

Step este promovată ca o aplicație „all-in-one” pentru gestionarea banilor, economisire, construire a istoricului de credit și acces la instrumente financiare de bază.

După finalizarea tranzacției, aplicația va funcționa sub umbrela Beast Industries. Valoarea achiziției nu a fost făcută publică, iar compania nu a oferit detalii suplimentare privind termenii financiari.

Într-un mesaj adresat comunității sale, MrBeast a explicat motivația din spatele deciziei: „Nimeni nu m-a învățat despre investiții, construirea creditului sau gestionarea banilor atunci când creșteam.

Exact de aceea ne unim forțele cu Step. Vreau să ofer milioanelor de tineri baza financiară pe care eu nu am avut-o. Urmează să împărtășim multe lucruri în curând.”

Fondată în 2018 de CJ MacDonald și Alexey Kalinichenko, Step are ca misiune sprijinirea educației financiare pentru noua generație. Deși nu este o bancă, platforma colaborează cu Evolve Bank & Trust pentru furnizarea serviciilor bancare.

Utilizatorii au acces la un cont pentru economisire și cheltuieli, transferuri de bani, opțiuni de investiții și un card Step Visa, toate fără taxe lunare.

Aplicația este susținută de investitori importanți din industria fintech, inclusiv Stripe, Coatue, Collaborative Fund, Crosslink Capital și General Catalyst.

Potrivit unui comunicat al Beast Industries, Step are peste 7 milioane de utilizatori activi, o infrastructură tehnologică dezvoltată și o echipă internă specializată în fintech.

Jeff Housenbold, CEO al Beast Industries, a declarat că această achiziție consolidează strategia companiei de a oferi soluții practice publicului său:

„Această achiziție ne poziționează astfel încât să ne întâlnim publicul acolo unde se află, cu soluții tehnologice practice care pot transforma viitorul lor financiar în bine.”

În ultimul an, Beast Industries a atras finanțări semnificative, inclusiv o investiție de 200 de milioane de dolari din partea Bitmine Immersion Technologies, companie cunoscută pentru deținerile sale de criptomonede Ether.

De asemenea, grupul deține brandul alimentar Feastables, organizația non-profit Beast Philanthropy și proiectul de divertisment Beast Games, difuzat pe Amazon Prime Video.

Brandul MrBeast se bazează pe o audiență digitală masivă, cu peste 450 de milioane de abonați și aproximativ 5 miliarde de vizualizări lunare pe toate canalele sale, la începutul anului 2026.