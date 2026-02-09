Un YouTuber a reușit să se strecoare pe insula lui Epstein. Ce a descoperit pe Little Saint James 

Un YouTuber a reușit să pătrundă pe faimoasa insulă a lui Jeffrey Epstein, cunoscută pentru controversele legate de traficul de femei și personalitățile influente care au vizitat-o. Conform relatărilor, tânărul a surprins imagini cu proprietatea izolată și atrăgând rapid atenția publicului online, informează Express.

„M-am strecurat pe insula Epstein, ce am văzut în continuare m-a lăsat fără cuvinte” , a declarat un YouTuber care s-a strecurat pe insula abandonată Little Saint James a lui Jeffrey Epstein. Tânărul a spus că a fost urmărit de „mașini cu geamuri negre” și că a văzut un grup de oameni misterioși pe insulă.

Insula privată de 32 de hectare a devenit cunoscută sub poreclele „Insula Epstein” sau, mai sumbru, „Insula Pedofilă”, ca urmare a acuzațiilor potrivit cărora Jeffrey Epstein ar fi abuzat sexual și exploatat fete minore pe această proprietate din Caraibe. Se spune că oaspeții ajungeau aici cu avionul privat al lui Epstein, denumit „Lolita Express”.

După moartea controversată a finanțatorului în închisoare, insula a rămas nelocuită. Accesibilă doar pe calea aerului sau pe mare, Little Saint James include două cabane pentru oaspeți, o piscină, un templu, un heliport și un cadran solar, oferind totodată panorame impresionante asupra apelor turcoaz din jur.

Miliardarul Steven Deckoff ar fi achiziționat insula acum doi ani, cu planul de a o transforma într-o stațiune de lux. Cu toate acestea, se crede că aceasta a rămas în mare parte neschimbată de când Epstein a preluat proprietatea asupra sa.

YouTuber-ul Nico Grigg a călătorit în Insulele Virgine în încercarea de a se infiltra pe insulă, în ciuda faptului că susținea că aceasta este supravegheată non-stop. După mai multe încercări nereușite de a ajunge la Little Saint James, Nico și tovarășii săi au ales să încerce să ajungă pe insulă cu jet-ski-ul.

Efortul lor inițial a fost zădărnicit de personalul de securitate, echipa susținând că au fost descoperiți de „oameni care mergeau în mașinuțe de golf”. De asemenea, au raportat că au observat echipe de construcții pe proprietate.

Oamenii care stăteau pe insulă au început și ei să fotografieze grupul. Nu era clar cine erau acești oameni. Nico și colegii lui au strigat grupului „Ce știți voi?” și „Cine sunt oamenii ăștia, frate?”, dar nu au primit niciun răspuns.

În timpul unei aventuri ulterioare, au reușit să ajungă la țărmul Little Saint James, dar au fost forțați să se retragă după ce un membru a fost rănit la mână de un arici de mare.

În zilele care au urmat filmării expediției sale, Nico a susținut că existau „vehicule suspecte” staționate în apropierea reședinței sale. El și-a informat publicul că a contactat forțele de ordine în legătură cu vehiculele 4x4.

„Au trecut cinci zile de când am postat videoclipul în care mă furișam pe insula lui Jeffrey Epstein și în fiecare zi am văzut SUV-uri cu geamuri întunecate în fața casei mele. Nu știu cine sunt acești oameni sau ce vor”, a declarat Nico Grigg.

El a continuat să arate fotografii ale vehiculelor, descriind situația ca fiind „atât de ciudată”.