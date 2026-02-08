Social

Cele mai bune destinații de vizitat în februarie 2026

Cele mai bune destinații de vizitat în februarie 2026vacanta / sursa foto: dreamstime.com
Februarie poate părea o lună mai liniștită pentru călătorii, dar oferă oportunități excelente pentru vacanțe în destinații care combină vreme bună, prețuri mai mici și evenimente unice. Fie că îți dorești soare și plajă, orașe culturale sau experiențe montane, începutul anului 2026 aduce opțiuni variate pentru toate gusturile și bugetele, potrivit Relo.

Ce țări merită vizitate în februarie

Pentru cei care caută temperaturi blânde și plaje însorite, insulele din Caraibe și Oceanele Indian sau Pacific sunt ideale. Maldivele rămân o destinație preferată pentru relaxare, cu resorturi luxoase și ape cristaline. În februarie, vremea este uscată și călduroasă, ceea ce face activitățile nautice precum snorkeling sau scufundările aproape perfecte.

Maldive

Maldive. Sursa foto: Arhiva EVZ

De asemenea, Barbados și Republica Dominicană oferă experiențe similare, cu festivaluri locale și prețuri mai accesibile decât în sezonul de vârf.

Dacă preferi orașe cu istorie și cultură, Europa oferă câteva opțiuni atractive. Lisabona, capitala Portugaliei, are temperaturi blânde pentru această perioadă a anului și oferă tururi culturale și gastronomice variate.

De asemenea, Roma și Florența sunt destinații potrivite pentru cei interesați de artă și istorie, cu mai puțini turiști decât în sezonul estival. În plus, evenimente precum Carnavalul de la Veneția în februarie 2026 adaugă un plus de culoare și atmosferă orașelor italiene.

Carnaval Veneția

Carnaval Veneția. Sursa foto iStock

Pentru iubitorii de natură și aventură, Asia de Sud-Est este în această perioadă extrem de atractivă. Thailanda, Vietnam și Cambodgia oferă vreme uscată și temperaturi plăcute, ideale pentru drumeții și explorarea templelor antice.

Există destinații pentru toate gusturile

În Thailanda, insulele precum Phuket și Koh Samui sunt populare pentru plaje și sporturi nautice, în timp ce Chiang Mai oferă experiențe culturale și târguri locale. Vietnamul impresionează prin peisajele naturale, de la Halong Bay la Sapa, iar Cambodgia este accesibilă pentru vizitarea templului Angkor Wat într-un climat confortabil.

Saas-Fee, Elveția

Saas-Fee, Elveția. Sursa foto. Pixabay

Dacă preferi un sejur montan, destinațiile europene rămân atractive. Elveția, Austria sau Franța sunt perfecte pentru schi sau snowboarding, iar februarie 2026 aduce zăpadă garantată în majoritatea stațiunilor.

Destinațiile precum Zermatt sau St. Anton oferă pârtii bine întreținute și infrastructură modernă, iar după o zi pe pârtie, satele alpine oferă atmosferă tradițională și gastronomie specifică. În plus, iarna târzie permite evitarea aglomerației caracteristice sezonului de vârf din decembrie și ianuarie.

Carnavalul de la Rio, în februarie 2026

Pentru cei interesați de călătorii exotice și experiențe diferite, America de Sud poate fi surprinzător de atractivă în această perioadă. Brazilia sărbătorește Carnavalul de la Rio în februarie 2026, unul dintre cele mai mari și spectaculoase evenimente din lume, cu parade, muzică și costume colorate.

carnaval rio

Carnavalul de la Rio. Sursa foto Dreamstime

Argentina, în special Buenos Aires și Patagonia, oferă o combinație de explorare urbană și natură sălbatică, iar vremea de vară în emisfera sudică face drumețiile și tururile mai plăcute.

În Africa, destinațiile precum Maroc și Kenya rămân atractive în februarie, cu temperaturi moderate și experiențe culturale și naturale bogate. Marrakech oferă piețe tradiționale, palate istorice și gastronomie locală, în timp ce Kenya permite safari-uri în parcurile naționale și observarea faunei sălbatice într-un climat ideal.

Pentru călătorii care doresc să combine relaxarea cu experiențele urbane, Dubai și Abu Dhabi în Emiratele Arabe Unite oferă temperaturi plăcute, hoteluri de lux și activități diverse, de la plajă la desert și tururi culturale. Februarie este, de asemenea, o lună mai puțin aglomerată comparativ cu sezonul de vârf din iarnă, ceea ce face vizitarea atracțiilor mult mai confortabilă.

