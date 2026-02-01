Vacanța în Europa. Țările unde hotelurile și restaurantele sunt cele mai accesibile

Elveția domină clasamentul european al costurilor turistice, cu cele mai ridicate tarife la hoteluri și restaurante dintre 37 de țări analizate. La polul opus, Macedonia de Nord oferă cea mai accesibilă experiență pentru turiști, cu prețuri la jumătate față de media Uniunii Europene, potrivit Euronews.

Europa oferă o gamă variată de destinații turistice, însă prețurile pentru hoteluri și restaurante diferă semnificativ între țări. Eurostat oferă un indice al nivelului prețurilor care permite compararea acestora, cu media UE stabilită la 100.

Indicele reflectă cât ar costa același coș de servicii în fiecare țară. Un scor peste 100 indică prețuri mai mari decât media UE, iar unul sub 100 arată destinații mai accesibile. Acesta servește doar ca reper, fără a reprezenta sume exacte în euro.

Elveția conduce clasamentul european cu un coș standard de 171 de euro, cu 71% peste media UE, urmată de Danemarca în UE, cu 148 de euro, în timp ce Macedonia de Nord și Bulgaria oferă cele mai accesibile prețuri, 50 și, respectiv, 53 de euro. România se situează sub media UE, la un indice de 69, fiind cu 31% mai ieftină.

Țările nordice și Europa de Vest depășesc în general media UE, iar Irlanda, Țările de Jos, Belgia, Germania și Franța se află la sau peste 100 de euro. Europa de Est și Balcanii sunt mai ieftini, la fel ca Portugalia, Spania și Grecia, în timp ce Italia, Croația, Cipru și Malta se situează aproape de pragul de referință sau puțin peste acesta.

Kristóf Gyódi de la Universitatea din Varșovia a explicat că prețul forței de muncă este esențial pentru diferențele de costuri, sectorul ospitalității fiind intensiv în muncă. Dispersia salariilor între țări se reflectă direct în prețurile serviciilor, potrivit acestuia.

HOTREC a subliniat că și energia, TVA, imobilele comerciale, inflația alimentară, presiunile asupra lanțului de aprovizionare și cerințele de reglementare afectează costurile. Mâna de lucru rămâne cea mai mare parte a cheltuielilor, iar țările cu salarii mai mari și contribuții sociale stricte înregistrează prețuri mai ridicate.

Indicele nivelului prețurilor Eurostat nu reflectă accesibilitatea, deoarece nu ține cont de veniturile disponibile. Persoanele cu venituri mai mari își pot permite mai multe servicii în țările lor, chiar dacă prețurile sunt ridicate, și beneficiază adesea de prețuri mai mici atunci când călătoresc în Europa de Est sau în anumite zone din Sud.

HOTREC a subliniat că raportul calitate-preț este decisiv pentru turiști, iar creșterea prețurilor mai rapidă decât puterea de cumpărare poate determina șederi mai scurte sau alegerea unor destinații percepute ca mai accesibile. Gyódi a adăugat că fluxurile turistice sunt influențate și de distanță, ușurința călătoriei și atracțiile specifice fiecărei locații.