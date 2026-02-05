Personalul refuză să mai lucreze pentru Andrew la Sandringham

Angajații de la reședința regală Sandringham refuză să lucreze pentru Andrew. Surse apropiate situației spun că tensiunile dintre personal și membrul familiei regale au escaladat, culminând cu decizia angajaților de a nu mai presta muncă până când problemele lor nu vor fi soluționate, informează thesun.

Andrew Mountbatten-Windsor, aflat în dizgrație, a provocat tensiuni majore la reședința regală Sandringham chiar de la sosirea sa, luni seară. Șefii de la moșia din Norfolk le-au transmis angajaților că nu sunt obligați să îl servească pe fostul prinț, acuzat de abuz sexual, dacă acest lucru îi face să se simtă inconfortabil.

Potrivit surselor, lista angajaților care refuză să lucreze pentru Andrew este deja „destul de lungă”. Fostul prinț, în vârstă de 65 de ani, a părăsit luni seara Royal Lodge de la Windsor și a fost mutat temporar la cabana Wood Farm de la Sandringham, urmând să se instaleze la casa sa permanentă, Marsh Farm, în aprilie.

Pe durata șederii la Wood Farm (o casă de la țară situată pe domeniul Sandringham al familiei regale britanice din Norfolk, Anglia), personalul moșiei ar trebui să îl servească pe Andrew, însă mulți dintre angajați au refuzat, invocând disconfortul personal.

„Li s-a spus că nu sunt obligați să lucreze pentru el dacă nu se simt confortabil. Există deja o listă lungă cu refuzuri. Este multă neliniște, având în vedere că acum este complet izolat public”, a declarat o sursă.

Există și temerea că, odată ce se va acomoda la Wood Farm (foto) în timpul lucrărilor de la Marsh Farm, fostul prinț ar putea să rămână acolo pe termen mai lung. Plecarea lui Andrew din Royal Lodge a survenit pe fondul apariției unor noi dosare legate de prietenul său, Jeffrey Epstein, condamnat pentru pedofilie, care au readus în atenția publicului controversele din jurul fostului prinț.

Mutarea prințului Andrew la Norfolk este percepută de unii ca o „victorie” pentru regele Charles, care timp de trei ani a încercat să-l îndepărteze pe fratele său. Totuși, surse apropiate monarhului susțin că acesta rămâne „foarte frustrat”.

Andrew a cheltuit deja milioane de dolari pentru a soluționa un proces civil de agresiune sexuală cu regretata Virginia Giuffre, menținându-și nevinovăția în mod constant. În paralel, autoritățile britanice investighează acuzațiile conform cărora Epstein ar fi traficat o a doua femeie în Marea Britanie, implicând presupuse relații intime între Andrew și aceasta în interiorul Lojei Regale.

Mutarea ducelui de York la Norfolk a generat concedierea multor angajați de la Royal Lodge, care lucrau acolo de ani buni. Surse spun că au fost oferite pachete compensatorii generoase, iar chiriașii celor șase cabane de pe terenul conacului au fost nevoiți să plece.

Majoritatea dintre ei erau angajați în întreținere sau foști angajați și pensionari. „Oamenii care au stat ani de zile cu el sunt acum plecați. Probabil va rămâne cu un personal redus”, a declarat o sursă din interior.

Andrew ar putea păstra doar un valet, un majordom și un bucătar, iar mutarea va însemna pentru el să-și gestioneze singur angajările și logistica zilnică. „Pentru prima dată, s-ar putea să fie nevoit să deschidă singur ușa de la intrare”, a adăugat aceeași sursă.

Deși prințul nu a fost văzut public de la sosirea la refugiu, ieri s-a observat fum ieșind din coș, iar Land Rover-ul său Defender a intrat și ieșit de pe proprietate. În ultimele săptămâni, la Marsh Farm s-au instalat garduri de securitate și au fost aduse echipamente și utilaje de construcție.

În paralel, fosta soție a lui Andrew, Sarah Ferguson, a părăsit locuința comună cu fostul ei soț din 2008, dar destinația ei rămâne necunoscută. Purtătorul de cuvânt al lui Sir Richard Branson a negat zvonurile potrivit cărora Ferguson s-ar fi refugiat pe insula Necker. Se știe doar că și-a asigurat o locuință privată, conform consilierilor Palatului Buckingham.

Cazul Andrew continuă să umbrească Familia Regală, după ce documente recente indică cereri financiare depuse de o femeie care ar fi avut contacte sexuale cu Epstein și Andrew în Palm Beach în 2006. În contextul acestor scandaluri, protestatari anti-monarhie au afișat mesaje critice la Palatul Buckingham, inclusiv bannere adresate regelui Charles.

Între timp, regele Charles și soția sa, Camilla, au continuat angajamentele publice. Recent, ei s-au întâlnit cu eroi locali ai comunității în Essex și au participat la o recepție. Palatul Buckingham a refuzat să comenteze asupra acestor evenimente.