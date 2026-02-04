Sfârșitul unei ere la Windsor. Fostul Prinț Andrew a părăsit oficial Royal Lodge în urma scandalului Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, cunoscut anterior ca Prințul Andrew, a fost evacuat din Royal Lodge după 20 de ani. Vă prezentăm noi detalii despre mutarea dispusă de Regele Charles III și despre noua anchetă a poliției care îl vizează pe fratele monarhului.

Într-o mișcare care marchează separarea definitivă de privilegiile regale, Andrew Mountbatten-Windsor, cunoscut anterior sub titlul de Prințul Andrew și Duce de York, a părăsit oficial reședința sa istorică de la Royal Lodge. Evenimentul are loc la doar câteva luni după ce fratele său, Regele Charles III, a emis un ordin ferm de predare a contractului de închiriere, pe fondul presiunii publice continue legate de asocierea lui Andrew cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Potrivit informațiilor confirmate marți de BBC, fostul membru al Casei Regale a eliberat proprietatea din Berkshire, Anglia, locuință pe care a ocupat-o timp de mai bine de două decenii.

Surse apropiate Palatului indică faptul că Andrew se va reloca temporar pe domeniul Sandringham din Norfolk, urmând să se stabilească permanent la Marsh Farm, o proprietate adiacentă, odată ce lucrările de renovare vor fi finalizate.

Plecarea de la Royal Lodge nu este singura problemă majoră cu care se confruntă Andrew Mountbatten-Windsor. Având o nouă abordare a evenimentelor, Poliția din Thames Valley a anunțat deschiderea unei noi anchete, declanșată de publicarea recentă a unor dosare suplimentare din cazul Epstein de către Departamentul de Justiție al SUA.

Autoritățile britanice investighează acuzații privind un incident care ar fi avut loc chiar la Royal Lodge în anul 2010.

„Suntem la curent cu rapoartele despre o femeie care ar fi fost dusă la o adresă din Windsor în 2010 în scopuri sexuale. Evaluăm informațiile în conformitate cu procedurile noastre stabilite”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției Thames Valley, citat de Sky News. „Tratăm orice raportare de infracțiuni sexuale cu maximă seriozitate și încurajăm pe oricine deține informații să iasă în față.”

Deși poliția a menționat că, până în acest moment, acuzațiile nu au fost raportate direct de către victimă sau avocații acesteia, simpla existență a dosarelor și a mențiunilor din documentele americane a fost suficientă pentru a redeschide o rană pe care Casa Regală spera să o fi închis.

Decăderea lui Andrew a fost una lentă, dar ireversibilă. Punctul culminant a fost atins în luna octombrie a anului trecut, când Regele Charles III a luat decizia istorică de a-i revoca fratelui său titlurile regale și privilegiile rămase.

„Majestatea Sa a inițiat astăzi un proces formal pentru a elimina Stilul, Titlurile și Onorurile Prințului Andrew”, se arăta într-un comunicat oficial al Palatului emis la acea vreme. „Prințul Andrew va fi cunoscut de acum înainte ca Andrew Mountbatten-Windsor.”

Aceeași declarație a confirmat inevitabilul: pierderea reședinței de la Royal Lodge. Contractul de închiriere pe care Andrew îl deținea îi oferea, până recent, o protecție legală pentru a rămâne în reședință. Totuși, notificarea formală de predare a contractului a anulat această protecție, forțându-l să caute o „cazare privată alternativă”.

Royal Lodge, o clădire impunătoare situată în Windsor Great Park, a fost reședința Reginei Mamă până la moartea acesteia în 2002. Andrew s-a mutat acolo în 2004 și a investit milioane de lire sterline în renovări. Totuși, costurile de întreținere și reparațiile necesare clădirii istorice au devenit un punct de dispută între Andrew și Regele Charles, mai ales după ce Andrew a pierdut alocația regală.

Căderea în dizgrație a lui Andrew este strâns legată de prietenia sa cu finanțistul american Jeffrey Epstein, condamnat pentru trafic sexual, și cu partenera acestuia, Ghislaine Maxwell. Acuzațiile aduse de Virginia Giuffre, care a susținut că a fost traficată către Andrew când era minoră, au dus la un proces civil în SUA, soluționat printr-o înțelegere financiară extrajudiciară în 2022. Deși Andrew a negat constant acuzațiile, reputația sa a fost distrusă, ducând la retragerea sa din viața publică și, acum, la pierderea casei care simboliza ultimul său bastion de statut regal.

Relocarea la Marsh Farm reprezintă un capitol final în transformarea lui Andrew dintr-un membru important al familiei regale într-o persoană privată, izolată de instituția monarhiei pe care a reprezentat-o odată.