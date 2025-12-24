Cele mai tulburătoare dezvăluiri despre fostul prinț Andrew

Dosarele recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA, legate de Jeffrey Epstein, arată că Andrew Mountbatten-Windsor, cunoscut anterior sub numele de Prințul Andrew, ar fi întrebat-o pe asociata lui Epstein, Ghislaine Maxwell, într-un e-mail trimis în timp ce acesta se afla la proprietatea Balmoral a familiei regale, dacă aceasta i-a găsit „noi prietene nepotrivite”.

În cel mai recent document publicat de Departamentul de Justiție, e-mailul din 16 august 2001 precizează: „Sunt aici, la Tabăra de Vară Balmoral pentru Familia Regală”, potrivit BBC, referindu-se la proprietatea privată scoțiană a familiei regale.

„Activitățile au loc toată ziua și sunt complet epuizat la sfârșitul fiecărei zile. Fetele sunt complet distruse și va trebui să le las să se culce devreme astăzi, deoarece devine obositor să le despart tot timpul!”

E-mailul, trimis către un cont numit „Omul Invizibil” și semnat „A”, a fost trimis la cinci luni după ce Ducele de York a fost acuzat de agresiune sexuală asupra acuzatoarei lui Epstein, Virginia Giuffre, în vârstă de 17 ani, în reședința londoneză a lui Ghislaine Maxwell. Mesajul se transformă apoi într-o cerere.

„Ce mai faci în Los Angeles?”, continuă mesajul. „Mi-ai găsit niște prietene noi nepotrivite? Anunță-mă când vii pe la tine, deoarece sunt liber între 25 august și 2 septembrie și vreau să merg undeva cald și însorit cu niște oameni distractivi înainte de a fi nevoit să mă apuc de treabă pentru toamnă. Orice idei sunt primite cu recunoștință!”

Ghislaine Maxwell a răspuns în câteva ore, părând să respingă cererea.

„Îmi pare foarte rău că te dezamăgesc, însă adevărul trebuie spus. Am reușit să găsesc doar prietene potrivite. Te voi anunța despre niște întâlniri bisericești la acele date”, a scris ea.

Două zile mai târziu, expeditorul din spatele „Omului Invizibil” a trimis din nou un e-mail, de data aceasta descriind tulburările personale în urma morții subite a valetului său.

„Sunt distrus! Probabil că nu știai, dar mi-am pierdut valetul joi. A murit în somn”, se arată în e-mail. „Fusese cu mine de când aveam 2 ani... acum toată viața mea este în haos, pentru că nu am pe nimeni care să aibă grijă de mine.”

Mesajul se încheie cu următorul text: „Ne vedem curând… Sper că veți veni pe aici.”

Deși expeditorul nu se identifică explicit, mai multe detalii sugerează că fostul Andrew se afla în spatele mesajelor.

Un rând de e-mail care spunea „Am părăsit Marina Regală” se aliniază cu plecarea lui Andrew din serviciul activ în Marina Regală la 31 iulie 2001.

Într-un alt document publicat de Departamentul de Justiție, o fotografie îl arată pe Andrew în brațele mai multor femei, ale căror identități au fost cenzurate, în interiorul salonului de la Sandringham House, proprietate a Reginei Elisabeta a II-a, potrivit The Times. Ghislaine Maxwell a fost, de asemenea, fotografiată acolo.

Sandringham a fost mult timp unul dintre cele mai private refugii ale familiei regale, folosit în mod tradițional pentru sărbătorile de Crăciun și Anul Nou - un obicei inițiat de regretata regină în 1988.

Comentatoarea regală Helena Chard a declarat că materialul recent apărut întărește îngrijorările de lungă durată cu privire la judecata lui Andrew.

„Epstein era un manipulator extrem de priceput, iar Andrew un idiot/bufon trăznit”, a declarat Chard pentru Fox News.

„Epstein avea nevoie de cercul de prieteni bogați ai lui Andrew. I-a oferit statut și o platformă pentru a-și dezvolta imperiul josnic. Andrew, cu promisiuni de sex, bani și prietenie, a fost păcălit să creadă că Epstein era prietenul său.”

Comentatoarea regală Amanda Matta a reiterat această opinie, spunând că fotografiile subminează și mai mult afirmațiile conform cărora legăturile lui Andrew cu Epstein și Maxwell erau minime.

„Ceea ce mi se pare cel mai remarcabil este contextul acestor imagini, nu doar conținutul lor”, a declarat Matta pentru Fox News.

„Faptul că îi văd pe Epstein și Ghislaine Maxwell apărând în contexte direct legate de viața regală, în special Sandringham și Royal Ascot, subliniază cât de aproape le-a permis Andrew să vină de spațiile centrale ale monarhiei. Sandringham este unul dintre cele mai intime locuri ale familiei, iar Ascot este una dintre cele mai vizibile scene sociale ale sale. Accesul la ambele depășește cu mult asocierea întâmplătoare”.

Alte imagini îl arată pe Andrew vânând cu Epstein și Maxwell la Castelul Balmoral, contrazicând și mai mult afirmațiile că relația a fost distantă sau incidentală.

Reamintim că, în octombrie, toate titlurile regale ale lui Andrew au fost retrase pe fondul consecințelor scandalurilor, inclusiv legăturile sale cu Epstein.