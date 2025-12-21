O membră discretă a Casei Regale britanice, lecții de modestie pentru Meghan, Harry și Andrew

O simplă fotografie a făcut presa britanică să-și amintească de un membru discret al Casei Regale, care le dă lecții de modestie celor care caută publicitate cu orice preț. Chris Riches spune, pentru Express, că Lady Louise Windsor le arată unora ca Andrew, Meghan sau Harry cum ar trebui să se comporte.

Dacă ar fi fost Prințul Harry, Meghan sau Andrew Mountbatten-Windsor, ar fi închiriat un elicopter sau ar fi urcat la clasa întâi - și probabil ar fi dat afară restul vagonului, ca măsură suplimentară de securitate, spune Riches.

În schimb, confruntată cu o călătorie de două ore cu trenul intercity aglomerat, de la Londra la Bristol, modesta Lady Louise Windsor, a 17-a în linia de succesiune la tron, a stat pur și simplu pe podea, cu picioarele încrucișate, când și-a dat seama că nu mai era niciun loc liber.

Fiica de 22 de ani a Ducelui și Ducesei de Edinburgh, cu picioarele pe pământ, nu a făcut niciun tam-tam și nu a țipat în legătură cu intimitatea sau siguranța ei. Nu. Ci, în timp ce pleca de la Paddington, s-a ghemuit pe jos, și-a scos laptopul, a băut o cană de PG Tips și a început să scrie la un eseu pentru Universitatea St. Andrews.

O fotografie cu ea în tren, surprinsă de un pasager, este una dintre cele mai revigorante imagini pe care le-am văzut de mult timp și insuflă încredere că mulți membri mai tineri ai familiei regale le pot da colegilor lor mai în vârstă, mai pretențioși, o de umilință, în afara bulei egoului lor, mai spune Chris Riches.

„Air Miles Andy”, cum este numit fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor, nu și-a primit porecla stând într-un tren public. Doar dacă făcea circuite ale insulei Jeffery Epstein.

Iar Meghan și Harry par să-și petreacă viața călătorind prin lume pentru vreo conferință despre mediu sau drepturile omului - dar nu-i vede nimeni ajungând acolo pe biciclete.

În octombrie anul trecut, Express a calculat că, în cele 10 luni ale anului 2024 până în acel moment, familia Sussex acumulase deja 83.000 de mile aeriene.

Cuplul, care a demisionat din funcția de membru activ al familiei regale în 2020, continuă să promoveze o serie de cauze prin intermediul organizației lor, Archewell, și susține că trebuie să înconjoare globul pentru a le promova.

Cele 83.000 de mile aeriene nu au inclus zboruri interne în vizitele lor în Nigeria și Columbia, nici vacanțele private, și echivalează cu mai mult de trei călătorii în jurul lumii, deoarece circumferința Pământului este de 24.901 mile.

Vi-i puteți imagina pe Harry și Meghan stând pe podeaua unui tren Great Western aglomerat, în timp ce niște fani ai fotbalului de la masa de deasupra deschid câteva cutii de bere pentru a se pregăti pentru derby-ul decisiv din acea după-amiază?, se întreabă Chris Riches.

Sau pe Lady Louise scoțând o carte numită „17th” și implorând un contract Netflix pentru a face față cheltuielilor?

Acea imagine simplă cu Lady Louise în tren este minunată și grăitoare. Arată că unii membri ai familiei regale, mai tineri și modesti, au putut crește destul de normal.

Iar Lady Louise nu este prima persoană din familia regală care călătorește neobservată. Și Prințesa Anne s-a îmbarcat în metroul londonez în 2020, în drum spre Săptămâna Modei de la Londra. Dar Anne a moștenit simțul datoriei de la mama ei.

Lady Louise are o relație cu un coleg, tânăr soldat din armată, Felix da Silva-Clamp. Dacă își asumă îndatoririle regale după absolvirea facultății, ar putea deveni extrem de populară.

Express are și un sfat glumeț pentru Lady Louise: „data viitoare să te strecori la clasa întâi, spunând că ai crezut că trenul supraaglomerat a fost declasificat, ia o sticlă de apă gratuită și folosește WiFi-ul lor, că e mai bun”.