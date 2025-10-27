Prințul Andrew, forțat să renunțe la locuința regală în care locuiește

Presiunile asupra prinţului Andrew se intensifică în Regatul Unit, în contextul scandalurilor legate de Jeffrey Epstein, tot mai multe voci cerându-i să părăsească reşedinţa regală de 30 de camere din Windsor, unde locuieşte, relatează AFP.

Mai mulți jurnaliști, care s-au instalat în corturi începând de joi seară, erau încă prezenți duminică dimineață la intrarea în Royal Lodge, un domeniu întins pe 40 de hectare. Aici locuiește de peste 20 de ani prințul Andrew, unul dintre frații mai tineri ai regelui Charles al III-lea.

Potrivit presei britanice, prințul Andrew, în vârstă de 65 de ani, poartă discuții cu consilierii regelui Charles al III-lea pentru a părăsi reședința. Exclus din rândul membrilor activi ai casei regale britanice încă din 2019, el a anunțat pe 17 octombrie 2025 că renunță la utilizarea titlurilor sale regale.

Memoriile postume ale Virginiei Giuffre, principala acuzatoare din procesul lui Jeffrey Epstein, au reaprins criticile la adresa prințului Andrew. În carte, ea povestește că a fost constrânsă la relații sexuale cu Andrew în trei ocazii, dintre care cel puțin două s-au petrecut când avea 17 ani. Prințul britanic a negat întotdeauna aceste acuzații.

The Times a relatat că prințul nu a mai plătit chirie pentru Royal Lodge din 2003, deși contractul este valabil până în 2078, și locuiește acolo împreună cu fosta soție, Sarah Ferguson. Potrivit cotidianului, el se confruntă cu o „dublă ofensivă” a Parlamentului și a Palatului Buckingham pentru a-l deposeda de titlul de duce și a-i interzice accesul în Windsor.

Deputații Partidului Liberal-Democrat intenționează să organizeze o dezbatere în Camera Comunelor privind viitorul său.

Chiar dacă prințul Andrew a anunțat că renunță la utilizarea titlului său de duce de York, o lege a Parlamentului britanic este necesară pentru ca acesta să fie retras în mod oficial.

Prințul William și soția lui, prințesa Kate, se pregătesc să se mute în zilele următoare într-o nouă reședință, situată la mai puțin de doi kilometri de Royal Lodge, iar prințul moștenitor ar dori ca Andrew să părăsească proprietatea înainte de mutarea familiei sale.

Această reședință face parte din Crown Estate, organizația care gestionează bunurile imobiliare ale Coroanei în numele contribuabililor britanici.