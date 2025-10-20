Sarah Ferguson înfurie internauții. Titulatura regală, motiv de dispută în online

Sarah Ferguson nu și-a modificat încă profilurile de pe rețelele sociale, unde apare în continuare cu titulatura de ducesă, fapt care a generat reacții critice din partea admiratorilor familiei regale. Mulți au remarcat că, deși nu mai are dreptul legal de a folosi această titulatură, continuă să se prezinte public astfel, potrivit publicației Express.

Decizia a fost confirmată vineri de Palatul Buckingham, care a anunțat că Andrew nu mai poate utiliza nici titlul de Duce de York, nici onorurile regale, în urma discuțiilor cu regele Charles al III-lea.

În același comunicat s-a precizat că Sarah Ferguson va înceta și ea să mai fie recunoscută drept Ducesă de York. Măsura marchează un nou pas în îndepărtarea lui Andrew din viața publică, în contextul consecințelor scandalului asociat cu Jeffery Epstein, fost finanțator condamnat pentru infracțiuni sexuale.

În anul 1986, la căsătoria cu Sarah Ferguson, Prințul Andrew a primit din partea Reginei Elisabeta a II-a titlul de Duce de York, conform tradiției regale care atribuie această titulatură celui de-al doilea fiu al monarhului.

În urma ceremoniei, Ferguson a devenit Ducesă de York și a continuat să dețină titlul chiar și după divorțul din 1996. Deși în ultimii ani a activat public sub numele de Sarah Ferguson, publicația People informează că aceasta nu va mai utiliza titlul nobiliar în nicio formă oficială.

Cunoscută publicului drept „Fergie”, Sarah Ferguson, în vârstă de 66 de ani, a păstrat o relație apropiată cu fostul său soț. Cei doi continuă să locuiască împreună la Royal Lodge, pe domeniul Windsor, și sunt prezenți frecvent la evenimentele familiei regale.

Surse apropiate casei regale au precizat că schimbările privind titlurile Prințului Andrew nu influențează acordul lor de locuire, acesta fiind stabilit printr-un contract privat cu Crown Estate.

Într-un interviu acordat în 2021 cu ocazia lansării primului său roman, Sarah Ferguson a reflectat asupra imaginii sale publice, diferențiind între diferitele roluri asumate de-a lungul timpului.

„Am devenit cu adevărat Sarah. Ducesa este acolo. Bună veche Fergie este și ea prezentă. Dar Sarah este cea autentică”, a declarat aceasta.

Deși titlul regal a însoțit-o timp de aproape treizeci de ani, Ferguson și-a consolidat o identitate distinctă, activând constant în domeniul editorial și în inițiative caritabile, proiecte care vor continua independent de orice titulatură nobiliară.