Noi acuzații la adresa Prințului Andrew. Ar fi făcut orgii pe insule

Controversele legate de Prințul Andrew continuă, chiar după ce acesta a renunțat la titlurile sale oficiale. În memoriile Virginiei Giuffre, femeia care s-a sinucis în aprilie, sunt detaliate acuzații șocante privind comportamentul sexual al fiului Reginei Elisabeta a II-a și fratelui actualului Rege Charles III.

Potrivit cărții „Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice”, Giuffre susține că a pierdut copilul la doar câteva zile după ce ar fi fost implicată într-o „orgie cu Prințul Andrew și alte opt fete”.

Aceasta a precizat că unele dintre tinere nu vorbeau engleza și că evenimentul a avut loc pe insula Little St. James din Caraibe, cunoscută drept proprietatea miliardarului pedofil Jeffrey Epstein.

Victima a mai spus că s-a trezit într-o „baltă de sânge” după întâlnirea cu Prințul Andrew și subliniază că niciunul dintre bărbații implicați nu ar fi folosit prezervativ. Totuși, ea nu a susținut că Andrew ar fi fost tatăl copilului nenăscut.

Virginia Giuffre a intrat în contact cu Epstein în Florida, la reședința Mar-a-Lago, și a lucrat pentru el ca „maseuză” în anul 2000. Ulterior, și-a dedicat viața dezvăluirii abuzurilor la care a fost supusă și căutării dreptății, până la moartea lui Epstein în închisoare, în 2019.

În paralel, Prințul Andrew a negat toate acuzațiile și a renunțat vineri la titlurile sale oficiale, după ce au ieșit la iveală e-mailuri între el și Epstein.

Într-unul dintre mesajele trimise în 2011, fiul Reginei Elisabeta i-ar fi scris miliardarului: „suntem împreună în asta”, contrazicând declarațiile sale publice că ar fi rupt legăturile cu acesta.

Memoriile Virginiei Giuffre sugerează că interviul lui Andrew din 2011 a oferit avocatului victimei suficiente probe pentru a deschide o eventuală procedură și împotriva altor membri ai familiei regale, inclusiv Sarah Ferguson și fiicele lor, prințesele Beatrice și Eugenie.