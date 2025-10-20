Monden

Noi acuzații la adresa Prințului Andrew. Ar fi făcut orgii pe insule

Comentează știrea
Noi acuzații la adresa Prințului Andrew. Ar fi făcut orgii pe insulePrințul Andrew.Sursa Foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Controversele legate de Prințul Andrew continuă, chiar după ce acesta a renunțat la titlurile sale oficiale. În memoriile Virginiei Giuffre, femeia care s-a sinucis în aprilie, sunt detaliate acuzații șocante privind comportamentul sexual al fiului Reginei Elisabeta a II-a și fratelui actualului Rege Charles III.

Noi detalii despre Prințul Andrew

Potrivit cărții „Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice”, Giuffre susține că a pierdut copilul la doar câteva zile după ce ar fi fost implicată într-o „orgie cu Prințul Andrew și alte opt fete”.

Aceasta a precizat că unele dintre tinere nu vorbeau engleza și că evenimentul a avut loc pe insula Little St. James din Caraibe, cunoscută drept proprietatea miliardarului pedofil Jeffrey Epstein.

Prințul Andrew și Virginia Giuffre

Prințul Andrew și Virginia Giuffre. Sursa foto Captură video

Victima a mai spus că s-a trezit într-o „baltă de sânge” după întâlnirea cu Prințul Andrew și subliniază că niciunul dintre bărbații implicați nu ar fi folosit prezervativ. Totuși, ea nu a susținut că Andrew ar fi fost tatăl copilului nenăscut.

Nicușor Dan, întrebat despre varianta numirii lui Kovesi la SRI. Răspunsul scurt al președintelui
Nicușor Dan, întrebat despre varianta numirii lui Kovesi la SRI. Răspunsul scurt al președintelui
Bolojan: CCR a respins procedural legea pensiilor magistraților, Guvernul va relua reforma
Bolojan: CCR a respins procedural legea pensiilor magistraților, Guvernul va relua reforma

Legătura cu Epstein

Virginia Giuffre a intrat în contact cu Epstein în Florida, la reședința Mar-a-Lago, și a lucrat pentru el ca „maseuză” în anul 2000. Ulterior, și-a dedicat viața dezvăluirii abuzurilor la care a fost supusă și căutării dreptății, până la moartea lui Epstein în închisoare, în 2019.

Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein/ Sursa foto Arhiva EVZ

În paralel, Prințul Andrew a negat toate acuzațiile și a renunțat vineri la titlurile sale oficiale, după ce au ieșit la iveală e-mailuri între el și Epstein.

Într-unul dintre mesajele trimise în 2011, fiul Reginei Elisabeta i-ar fi scris miliardarului: „suntem împreună în asta”, contrazicând declarațiile sale publice că ar fi rupt legăturile cu acesta.

Interviu devastator pentru Prințul Andrew

Memoriile Virginiei Giuffre sugerează că interviul lui Andrew din 2011 a oferit avocatului victimei suficiente probe pentru a deschide o eventuală procedură și împotriva altor membri ai familiei regale, inclusiv Sarah Ferguson și fiicele lor, prințesele Beatrice și Eugenie.

„Pe cât de devastator a fost acest interviu pentru Prințul Andrew, pentru echipa mea de avocați a fost ca o injecție cu combustibil pentru avioane”, scrie Giuffre în carte.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:38 - Nicușor Dan, întrebat despre varianta numirii lui Kovesi la SRI. Răspunsul scurt al președintelui
20:30 - Bolojan: CCR a respins procedural legea pensiilor magistraților, Guvernul va relua reforma
20:23 - Chinezii de la Honor se laudă cu un telefon cu AI
20:15 - Lista completă cu trenurile retrase din circulație, din 21 octombrie. Motivele invocate de CFR Călători
20:07 - Nicușor Dan: Anul acesta vom avea o nouă lege a pensiilor magistraților
20:00 - Cauza exploziei din Rahova rămâne necunoscută. Ancheta continuă la fața locului

HAI România!

Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei

Proiecte speciale