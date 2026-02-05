O rețea sofisticată de boți „Matryoshka” asociată cu operațiuni de influență pro-Kremlin a demarat o campanie amplă de dezinformare online, folosind narațiuni legate de dosarele Jeffrey Epstein pentru a viza Ucraina și Franța, informează theins.ru.

Experții în securitate cibernetică și specialiștii în verificarea informațiilor au semnalat o serie de mesaje false care circulă pe rețelele sociale și prin aplicații de mesagerie, atribuind declarații și rapoarte fabricate unor instituții media și personalități occidentale.

Mai exact, conform cercetătorilor proiectului Bot Blocker (@antibot4navalny), campania de dezinformare a fost derulată de rețeaua de boți „Matryoshka”, asociată Kremlinului, după ce Departamentul de Justiție al SUA a publicat noi documente legate de cazul Jeffrey Epstein. Descoperirile au fost făcute publice prin intermediul publicației The Insider.

Copiii ucraineni ar fi fost integrați în operațiunile lui Epstein după Revoluția Demnității din 2014, iar președintele Volodimir Zelenski era la curent cu situația și că a comunicat cu vizitatorii insulei lui Epstein.

Actrița Catherine O’Hara, decedată pe 30 ianuarie, l-ar fi acuzat președintele francez Emmanuel Macron că protejează un „lobby de perverși”, într-un videoclip fals prezentat drept reportaj France 24.

RFI ar fi relatat că legăturile dintre oficialii francezi și Epstein au fost șterse din documente ca urmare a unui acord între Macron și Donald Trump.

Un videoclip cu sigla Al Jazeera afirma că 1.005 copii refugiați ucraineni au dispărut în Franța în 2025 și că Bill Gates ar fi fost implicat în traficul de persoane.

Un material atribuit agenției Reuters susținea că Noua Caledonie (Nouvelle-Calédonie este un arhipelag în vestul Oceanului Pacific în regiunea Melanezia) ar fi devenit o „nouă insulă Epstein” sub protecția Franței, prezentând cifre inventate despre vizitele lui Bill Gates și Prințul Andrew.

Un raport fals de pe Socialblade pretindea că interesul europenilor conservatori pentru relocarea în țările CSI a crescut spectaculos, cu presupuse căutări online în creștere de 8.000%.

Gallup ar fi indicat, fals, că un videoclip al lui Vladimir Putin în care numea elitele europene „sataniști” a strâns peste 4 miliarde de vizualizări pe TikTok în Europa.

Libération ar fi susținut că Epstein ar fi finanțat 55% din campania electorală a lui Emmanuel Macron în 2017.

Investigația realizată de The Insider a arătat că videoclipurile și rapoartele prezentate în anumite postări virale nu au fost publicate de publicațiile menționate pe conturile lor oficiale de socializare.

Dezinformarea s-a răspândit și prin intermediul unor coperți false ale ziarelor franceze. De exemplu, o copertă falsă a publicației La Croix pretindea că Palatul Élysée ar fi refuzat să comenteze vizitele lui Emmanuel Macron pe insula lui Epstein, în timp ce coperțile false ale ziarelor Le Parisien și Libération, datate 2 februarie 2026, susțineau că Macron ar fi vizitat insula de 18 ori în perioada în care a fost ministru al Economiei și Finanțelor, între 2014 și 2016.

The Insider a obținut linkuri și dovezi furnizate de Bot Blocker, care arată că acele conturi ce difuzează aceste narațiuni dezinformative fac parte din rețeaua Matryoshka. The Insider a mai menționat că nu publică aceste linkuri pentru a evita răspândirea ulterioară a dezinformării.

Operațiunea „Matryoshka” reprezintă o campanie sofisticată de dezinformare coordonată din Rusia, despre care experții susțin că implică o rețea complexă de boți, „troli” și entități media anonime. Scopul acestei acțiuni este să genereze volume masive de informații false, să creeze impresia unui val larg de conținut și să influențeze percepțiile publicului atât în interiorul, cât și în afara Rusiei.

Denumirea operațiunii provine de la proiectul Bot Blocker, care o descrie ca o structură stratificată, asemănătoare unei păpuși matrioșka: fiecare nivel ascunde altul, boții fiind organizați astfel încât să mascheze activitatea celorlalți. Dezinformarea este răspândită simultan pe mai multe platforme și canale, ceea ce îngreunează detectarea și contracararea acesteia.

Primul element constă în crearea unui număr mare de conturi de boți, prezentate drept utilizatori autentici, proiecte de cercetare sau instituții media regionale independente. Aceste conturi produc zeci sau chiar sute de postări zilnic, imitând limbajul, tonul și contextul local pentru a părea credibile.

Al doilea element implică distribuirea coordonată a știrilor false pe platforme precum X (fost Twitter), Telegram, Bluesky sau în grupuri de chat închise. Boții utilizează simboluri ale instituțiilor media occidentale sau ale organizațiilor pentru drepturile omului, pentru a spori aparența de autenticitate a informațiilor distribuite.

Prin această metodă, „Matryoshka” devine un instrument puternic de manipulare a opiniei publice, ascunzând complexitatea rețelei de dezinformare în straturi succesive greu de descoperit.