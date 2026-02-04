Dosarele și materialele publicate de Departamentul de Justiție al SUA scot la iveală legături între unii dintre cei mai influenți oligarhi ruși și cercurile internaționale de putere și afaceri, informează pravda.ru.

Documentele dezvăluite sugerează că Jeffrey Epstein a accesat și a studiat cu atenție materiale media selecționate, concentrate pe cei mai influenți oameni de afaceri din Rusia.

Printre subiectele analizate se numără participarea acestora la forumuri economice internaționale, conflictele juridice în care au fost implicați, sancțiunile impuse de Occident împotriva Rusiei și activitățile lui Pavel Durov, fondatorul platformelor Telegram și VKontakte.

Aceste informații fac parte din așa-numitele „dosare Epstein”, o arhivă vastă ce reunește e-mailuri, declarații ale martorilor, agende, documente financiare și corespondență internă. Conform materialelor publicate, miliardarii ruși sunt menționați frecvent, de obicei în legătură cu evenimente internaționale, tranzacții financiare majore sau schimbări politice care influențează elita economică a Rusiei.

Majoritatea referințelor la aceste personalități din dosarele lui Epstein se referă la participarea lor la evenimente internaționale majore sau la acoperirea mediatică a activităților lor comerciale. Potrivit clasamentului Forbes pentru 2025, cei mai bogați zece ruși sunt:

Vagit Alekperov, coproprietar al LUKOIL, cu o avere estimată la 28,7 miliarde de dolari;

Aleksei Mordashov, principalul beneficiar al Severstal, 28,6 miliarde de dolari;

Leonid Mikhelson, coproprietar al NOVATEK, 28,4 miliarde de dolari;

Vladimir Lisin, președintele consiliului de administrație al NLMK, 26,5 miliarde de dolari;

Vladimir Potanin, unul dintre principalii acționari ai Norilsk Nickel, 24,2 miliarde de dolari;

Gennadi Timchenko, coproprietar al NOVATEK și Sibur, 23,2 miliarde de dolari;

Andrei Melnichenko, fost beneficiar al EuroChem și SUEK, 17,4 miliarde de dolari;

Pavel Durov, fondatorul Telegram, 17,1 miliarde de dolari;

Alisher Usmanov, fondatorul USM Holding, 16,7 miliarde de dolari;

Suleiman Kerimov și familia sa, 16,4 miliarde de dolari.

Documente arată că listele de participanți la Forumul Economic Mondial de la Davos din ianuarie 2011 și 2013, dar și la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg din iunie 2015, i-au inclus pe importanți oameni de afaceri ruși precum Vagit Alekperov, Alisher Usmanov, Andrei Mordașov, Gennadi Timcenko, Leonid Mikhelson și Vladimir Lisin.

Pe lângă aceste liste, Jeffrey Epstein a primit și colecții de articole de presă care menționau activitățile oamenilor de afaceri din Rusia. Printre acestea se numără relatări despre aprobarea IPO-ului Megafon la Bursa de Valori din Londra, acuzațiile aduse de autoritățile din Belarus privind abuzul de putere în scandalul Uralkali și vânzarea ulterioară a participației Megafon către Vladimir Kogan.

Epstein a fost, de asemenea, ținta unor materiale care detaliau opoziția lui Pavel Durov față de cererile autorităților ruse de a bloca grupurile critice pe rețeaua VKontakte, după alegerile parlamentare din decembrie 2011.

Dosarele legate de Jeffrey Epstein includ discuții despre articolele din Bloomberg și Financial Times care analizau sancțiunile impuse de Statele Unite Rusiei după anexarea Crimeei.

Lawrence Summers, fost secretar al Trezoreriei americane și fost economist-șef al Băncii Mondiale, a transmis lui Epstein corespondența purtată cu avocatul Neil Wolin, solicitând clarificări privind modul în care înghețarea activelor străine de către SUA poate fi justificată din punct de vedere legal.

Neil Wolin a explicat că persoanele străine nu beneficiază de aceleași drepturi constituționale ca cetățenii americani și că Congresul a conferit președintelui autoritatea de a bloca active pentru protecția securității naționale.

De asemenea, el a precizat că sancțiunile aplicate unor apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin reprezintă o practică obișnuită de presiune politică asupra administrației de la Moscova.

Documentele mai arată că Jeffrey Epstein a avut corespondență cu mai multe personalități influente, inclusiv oligarhi ruși precum Suleiman Kerimov, Alisher Usmanov și Vladimir Lisin.

Pe 7 aprilie 2018, Epstein i-a trimis un mesaj prin iMessage lui Steve Bannon, fost consilier al președintelui american Donald Trump, discutând despre acțiunile legale împotriva lui Suleiman Kerimov, aflat atunci în arest la domiciliu în Franța pentru presupuse nereguli fiscale, acuzații care au fost ulterior retrase.

Epstein a primit și mesaje de la un individ numit Olivier, despre care se crede că este Olivier Colom, fost consilier diplomatic al lui Nicolas Sarkozy. Corespondența aborda o întâlnire planificată cu Alisher Usmanov pe 23 mai 2014, întâlnire care nu a mai avut loc.

Într-un alt schimb de mesaje din 11 ianuarie 2014, Colom a menționat o cină cu Vladimir Lisin într-un restaurant mic din Paris, descriindu-l ca fiind „un tip bun” și adăugând că Lisin l-a invitat să viziteze Moscova.

Colom l-a întrebat pe Epstein dacă îl cunoaște pe Lisin, iar Epstein a răspuns cu o întrebare despre posibile proprietăți imobiliare deținute de guvernul francez disponibile pentru achiziție la nivel internațional.

„Vrea să vin la Moscova ca să vorbim. Îl cunoști?”, l-a întrebat Colom pe Epstein.

Ulterior, un reprezentant al lui Lisin a declarat pentru RBC că oligarhul nu avea interes față de Sarkozy sau consilierii săi și că este imposibil de identificat toate persoanele cu care ar fi putut interacționa în timpul unei cine din 2014.

Documentele din dosarul Epstein fac numeroase trimiteri la miliardarul rusRoman Abramovici și la fosta sa soție, Daria Jukova. Potrivit unor e-mailuri incluse în arhivă, Jeffrey Epstein ar fi încercat să stabilească o întâlnire cu cei doi după ce aceștia i-au vizitat proprietatea în 2016, interesându-se de o posibilă achiziție estimată la 250 de milioane de dolari. Din corespondență reiese însă că Epstein a decis, în cele din urmă, să nu finalizeze vânzarea imobilului.

Între timp, Departamentul de Justiție al Statelor Unite continuă să facă publice documente din dosarul Epstein. Arhiva cuprinde mii de pagini de declarații ale martorilor, schimburi de e-mailuri, rapoarte ale forțelor de ordine, evidențe financiare și transcrieri ale audierilor. Ansamblul materialelor conturează o rețea vastă de relații, care include politicieni, vedete și oameni de afaceri din mai multe țări.

La 30 ianuarie, autoritățile americane au publicat un nou lot masiv de dovezi: aproximativ trei milioane de pagini de documente, alături de peste 2.000 de înregistrări video și 180.000 de fotografii asociate anchetei. O parte dintre aceste materiale rămân parțial cenzurate, măsura fiind justificată de necesitatea protejării identității victimelor.