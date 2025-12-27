Fondatorul Telegram, care are deja peste 100 de copii, vrea mai mulți. Ofertă: Veți avea o parte din averea mea

Miliardarul rus Pavel Durov, în vârstă de 41 de ani, fondatorul aplicației de mesagerie criptată Telegram, a declarat că are deja peste 100 de copii, dar vrea mai mulți și a invitat femei „tinere și în formă” să vină la o clinică din Moscova pentru inseminare artificială. „Veți avea o parte din averea mea”, a spus acesta.

Miliardarul rus, care are o avere estimată la aproape 17 miliarde de dolari, a anunțat inițial că va acoperi costurile FIV pentru femei sub 37 de ani care aleg să folosească sperma sa, anunț la care au răspuns zeci de femei. Ulterior, acesta a ridicat limita de vârstă la 38 de ani și a precizat că femeile interesate trebuie să fie necăsătorite, pentru a evita orice probleme.

Probele sunt păstrate la clinica de reproducere asistată Altravita, unde fiecare embrion este testat pentru identificarea eventualelor probleme.

Un medic de la clinică afirmă că femeile implicate sunt „educate, sănătoase și foarte atrăgătoare”. Fondatorul Telegram a anunțat, de asemenea, că va face public ADN-ul său, astfel încât toți copiii săi să se poată identifica între ei.

În urmă cu ceva timp, miliardarul declara că ar avea peste o sută de copii concepuți prin această metodă, pe care nu i-a întâlnit niciodată. De asemenea, el are cinci copii din relațiile anterioare. Durov a susținut că toți copiii săi vor primi o parte din averea sa peste 30 de ani.

Într-un podcast realizat de Lex Fridman Podcast, rusul afirmă că, la nivel global, scăderea fertilității masculine este determinată de mai mulți factori de mediu.

Pavel Durov are doi copii dintr-o relație anterioară și alți trei cu jurnalista Irina Bolgar. Relațiile dintre cei doi sunt tensionate, iar femeia susține că, din 2023, miliardarul nu o mai sprijină financiar și l-a dat în judecată. Pensia alimentară solicitată este de 150.000 de euro pe lună.

Durov se află în prezent într-o relație cu influencerița Iulia Vavilova, care a pierdut o sarcină anul trecut.