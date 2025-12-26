Adevăratele prime de Crăciun. Cadouri de aproape jumătate de milion de dolari pentru fiecare angajat

Un proprietar de fabrică din Louisiana s-a dovedit a fi un adevărat Moș Crăciun - oferind fiecăruia dintre cei 540 de angajați cu normă întreagă bonusuri de șase cifre, în valoare totală de 240 de milioane de dolari, potrivit The Wall Street Journal. Gestul generos a venit după ce patronul și-a vândut compania pentru 1,7 miliarde de dolari.

Graham Walker, fost CEO al Fibrebond, a declarat că nu ar fi de acord să-și vândă compania dacă potențialul cumpărător, compania Eaton, nu ar aloca 15% din veniturile din tranzacție angajaților săi - chiar dacă niciunul dintre aceștia nu deținea acțiuni.

Vânzarea, care a fost finalizată la începutul acestui an, când Eaton a achiziționat Fibrebond, a declanșat plăți către 540 de angajați cu normă întreagă, în medie de aproximativ 443.000 de dolari per angajat, distribuite pe o perioadă de cinci ani. Angajații cu vechime mare au primit mult mai mult.

Graham Walker, în vârstă de 46 de ani, a declarat WSJ că această cerință nu este negociabilă. Fără aceasta, el credea că mulți angajați care au dus compania prin decenii de creșteri și prăbușiri ar pleca.

În iunie, angajații au început să primească plicuri sigilate care detaliau premiile lor individuale. Unii dintre ei au fost copleșiți de emoție, în timp ce alții au crezut că este o farsă. Lesia Key, o veterană Fibrebond cu 29 de ani de experiență, care a început să lucreze la fabrică în 1995, câștigând 5,35 dolari pe oră, a izbucnit în plâns când a deschis plicul.

Acum în vârstă de 51 de ani, Lesia Key ajunsese să supravegheze facilitățile din fabrica Fibrebond, de 254 de acri, conducând o echipă de 18 persoane. Se pare că și-a folosit bonusul pentru a-și achita ipoteca și a deschide un magazin de îmbrăcăminte într-un oraș din apropiere. „Înainte, trăiam de la un salariu la altul”, a declarat Key. „Acum pot trăi”, a adăugat ea.

Un alt angajat și-a folosit banii pentru a-și duce întreaga familie extinsă la Cancún, Mexic. Alții au plătit avansuri cu carduri de credit, au cumpărat mașini direct, au achitat taxele de școlarizare sau și-au mărit economiile pentru pensie.

O asistentă manager cu experiență de lungă durată, Hong „TT” Blackwell, în vârstă de 67 de ani, a primit câteva sute de mii de dolari și s-a pensionat imediat.

Blackwell, o imigrantă din Vietnam care a petrecut mai mult de 15 ani în operațiunile logistice ale Fibrebond, a spus că a folosit o parte din bonus pentru a-i cumpăra soțului ei o Toyota Tacoma și a pus deoparte restul.

„Acum nu trebuie să-mi fac griji”, a spus ea. „Pensionarea mea va fi frumoasă și liniștită”. Femeia a mai spus că taxele au avut un impact puternic - aproape 100.000 de dolari s-au dus la stat - dar suma netă tot mi-a schimbat viața.

În Minden, un oraș cu aproximativ 12.000 de locuitori, banii s-au răspândit rapid în economia locală. Oficialii orașului au declarat că firmele locale au înregistrat o creștere a cheltuielilor, deoarece angajații au achitat datoriile, au renovat case și au făcut achiziții mult amânate.

„Există multă agitație cu privire la suma de bani cheltuită”, a declarat primarul Nick Cox.

Compania Fibrebond a fost fondată în 1982 de tatăl lui Walker, Claud Walker, cu o duzină de angajați care construiau adăposturi pentru echipamente electrice și de telecomunicații. A prosperat în timpul boom-ului telefoniei mobile din anii 1990 - apoi aproape s-a prăbușit când fabrica a ars din temelii în 1998.

Familia Walker a continuat să plătească angajații chiar și atunci când producția a stagnat, o mișcare pe care angajații încă o citează ca fiind fundamentul culturii de loialitate a companiei.

La începutul anilor 2000, spargerea bulei dot-com a redus baza de clienți Fibrebond la doar trei clienți, forțând concedieri care au redus forța de muncă de la aproximativ 900 la 320. Graham Walker și fratele său au preluat ulterior operațiunile zilnice, vânzând active și achitând datoriile în timp ce căutau o nouă piață.

Redresarea a venit odată cu o investiție riscantă de 150 de milioane de dolari pentru a se orienta către construirea de carcase modulare de alimentare pentru centre de date - un pariu care a dat roade atunci când cererea de cloud computing a crescut brusc în timpul pandemiei.

Vânzările au crescut cu aproape 400% în cinci ani, atrăgând interesul de achiziție din partea unor jucători industriali mai mari. Walker le-a spus tuturor potențialilor cumpărători același lucru: 15% din prețul de vânzare trebuia să meargă la angajați.

Când a fost întrebat de ce a insistat asupra a 15%, Walker a declarat: „Este mai mult de 10%”. Consilierii l-au avertizat că această situație ar putea complica tranzacția sau ar putea invita foști angajați care au ratat ocazia să intenteze procese. Cu toate acestea, Walker a insistat.

Așa că bonusurile au fost structurate ca premii de retenție, plătite anual pe parcursul a cinci ani, obligând majoritatea angajaților să rămână în cadrul companiei pentru a primi suma integrală - o prevedere pe care Walker a considerat-o esențială pentru menținerea stabilității operațiunilor după vânzare.