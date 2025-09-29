Indicatorul „Buffett” depășește pragul de 200%. Bursa SUA, la maxime istorice

Indicatorul „Buffett”, utilizat pentru a evalua gradul de supraevaluare al piețelor bursiere, a atins un nou record istoric de 217%, depășind atât nivelul maxim înregistrat în timpul bulei Dotcom din anul 2000, cât și vârful din perioada pandemiei, când se situa la 190%, scrie publicația CNBC.

Acest indicator, odinioară considerat de Warren Buffett cel mai relevant barometru al valorii pieței, sugerează că acțiunile americane se tranzacționează în prezent la un nivel mult peste media fundamentală a economiei.

Indicatorul „Buffett” se calculează prin compararea valorii totale a acțiunilor americane listate — reflectate de indicele Wilshire 5000 — cu produsul național brut (PNB) al Statelor Unite, oferind o imagine de ansamblu asupra gradului de supraevaluare al pieței bursiere. Într-un editorial publicat în 2001, miliardarul Warren Buffett avertiza că atingerea pragului de 200% ar trebui privită ca un semnal de alarmă major, precizând că investitorii „se joacă cu focul” atunci când piața depășește acest nivel.

Ascensiunea actuală a raportului este alimentată în special de marile companii de tehnologie, care au înregistrat creșteri spectaculoase pe fondul entuziasmului legat de investițiile în inteligența artificială. Alți indicatori bursieri confirmă tendința de supraevaluare: raportul preț/vânzări (P/S) al indicelui S&P 500 a ajuns la 3,33 — un nou record istoric, peste valorile atinse în timpul bulei Dotcom (2,27) și în 2021 (3,21).

O parte a analiștilor consideră că Indicatorul Buffett ar trebui reinterpretat în contextul economiei moderne, care diferă radical de cea din urmă cu două decenii. Economia americană este astăzi dominată de software, inovație și active intangibile, iar marile companii listate au o expunere globală masivă, ceea ce modifică raportul tradițional dintre capitalizarea bursieră și produsul național brut. În această logică, o valoare de peste 200% ar putea reflecta mai degrabă transformarea structurală a pieței decât o bulă speculativă, un fel de „nou normal” în era economiei digitale.

Deși Warren Buffett nu a mai făcut comentarii recente despre acest indicator, Berkshire Hathaway – conglomeratul său de investiții – pare să adopte o poziție prudentă. Compania a acumulat rezerve de numerar care depășesc 344 de miliarde de dolari și a fost vânzător net de acțiuni timp de 11 trimestre consecutive, semn că Buffett și echipa sa consideră actualele evaluări bursiere excesive. Mișcarea a fost interpretată de mulți ca un semnal de prudență într-un moment în care optimismul investitorilor atinge din nou cote istorice.

Chiar și în condițiile schimbărilor structurale ale economiei globale, nivelul record al indicatorului Buffett ridică semne de întrebare în rândul specialiștilor. Numeroși experți avertizează că discrepanța tot mai mare dintre prețurile acțiunilor și performanța economiei reale ar putea deveni nesustenabilă. În ciuda justificărilor legate de digitalizare și globalizare, prudența rămâne cuvântul-cheie pentru investitorii care încearcă să navigheze o piață în care entuziasmul riscă, din nou, să depășească fundamentele economice.

