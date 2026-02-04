Fosta soție a lui Bill Gates, prima reacție după dezvăluirile despre miliardar și Epstein: Mă confrunt cu o tristețe de neimaginat

Melinda French Gates, fosta soție a cofondatorului Microsoft, Bill Gates, a declarat recent că reapariția numelui fostului său soț în documente legate de cazul Jeffrey Epstein a readus în prim-plan momente dificile din perioada căsniciei lor, potrivit BBC.

Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat unui podcast al postului public american NPR, la scurt timp după publicarea unor milioane de documente de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

În cadrul podcastului „Wild Card”, Melinda French Gates a vorbit deschis despre impactul personal al noilor informații apărute în spațiul public. Ea a afirmat că se confruntă cu „o tristețe de neimaginat” în legătură cu acuzațiile asociate cazului Jeffrey Epstein și cu numele persoanelor menționate în documente.

Aceasta a subliniat că întrebările rămase fără răspuns trebuie adresate celor implicați direct. „Oricare ar fi întrebările care mai există – și nici nu pot începe să știu totul – aceste întrebări sunt pentru acele persoane și chiar pentru fostul meu soț. Ei trebuie să răspundă acestor lucruri, nu eu”, a mai declarat ea.

Acuzațiile la adresa lui Bill Gates apar într-un set de peste trei milioane de documente făcute publice recent de Departamentul de Justiție al SUA, documente care oferă detalii despre rețeaua extinsă de contacte a lui Jeffrey Epstein.

Printre acestea se regăsesc nume de celebrități, lideri de afaceri și figuri politice internaționale.

Unul dintre elementele incluse în arhivă este o afirmație atribuită lui Epstein, potrivit căreia Bill Gates ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală.

Reprezentanții lui Bill Gates au respins categoric această acuzație.

„Aceste afirmații – venite de la un mincinos dovedit și nemulțumit – sunt absolut absurde și complet false”, a transmis un purtător de cuvânt al acestuia.

BBC a contactat reprezentanții lui Bill Gates pentru un punct de vedere referitor la declarațiile fostei sale soții, însă nu a primit un răspuns suplimentar.

Potrivit informațiilor disponibile, Bill Gates nu a fost acuzat de comportamente ilegale de către victimele lui Jeffrey Epstein, iar simpla apariție a numelui său în documente nu implică automat activități ilegale.

De-a lungul timpului, Gates a minimalizat relația cu Epstein, afirmând că au existat doar „câteva cine” în contextul unor discuții legate de un proiect filantropic care nu s-a concretizat.

După apariția celor mai recente documente, un alt reprezentant al lui Bill Gates a declarat că „singurul lucru pe care aceste documente îl demonstrează este frustrarea lui Epstein că nu a avut o relație continuă cu Gates și până unde era dispus să meargă pentru a-l compromite și defăima”.

Documentele publicate oferă o perspectivă amplă asupra relațiilor menținute de Jeffrey Epstein chiar și după condamnarea sa din 2008 pentru solicitarea de acte sexuale de la o minoră de 14 ani. Epstein a murit în 2019, într-o închisoare din New York, în timp ce aștepta procesul într-un dosar de trafic sexual.

Melinda French Gates și Bill Gates au divorțat în 2021, după 27 de ani de căsnicie. Ulterior separării, Bill Gates a recunoscut public că a avut o relație extraconjugală cu o angajată Microsoft în 2019.