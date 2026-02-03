Epstein, mecanismul din spatele numelor mari. Cum ajungeau oamenii puternici în plasa lui. Analiza Contrapunct

Jurnaliștii Dan Andronic, Mirel Curea și Alecu Racoviceanu au analizat, într-un segment amplu al podcastului „Contrapunct”, difuzat pe canalul de YouTube „Hai România”, cazul Jeffrey Epstein dintr-o perspectivă diferită de cea dominantă în spațiul public. Dincolo de scandalul sexual și de numele sonore asociate dosarului, discuția s-a concentrat pe un mecanism de intelligence vechi, dar extrem de eficient: recrutarea prin acces și material compromițător.

Dan Andronic a introdus subiectul subliniind că discuția despre Epstein trebuie purtată cu proporțiile corect păstrate, dar fără a ignora esența.

„Suntem în situația unui caz similar, a unei întâmplări similare”, a spus jurnalistul, insistând că nu vorbim despre consum direct de putere, ci despre rolul intermediar jucat de Epstein. „Nu recrutezi pe Bill Clinton sau pe Bill Gates sau pe Prințul Andrew. Recrutezi pe cineva care are acces constant la ei și începe să le ofere anumite servicii”, a explicat Andronic, sintetizând ideea centrală a discuției.

Fragmentul video prezentat în emisiune a susținut teza conform căreia Jeffrey Epstein ar fi funcționat ca ceea ce serviciile de informații numesc „agent de acces”. Dan Andronic a explicat, pentru publicul român, concluzia intervenției externe: Epstein nu ar fi fost recrutat pentru poziția sa oficială, ci pentru capacitatea de a crea contexte, relații și dependențe în jurul unor persoane-cheie.

„Este un exemplu stereotipic de agent de acces”, a rezumat jurnalistul, subliniind că rolul acestuia era să creeze punți, nu să fie el însuși ținta finală.

Mirel Curea a formulat explicit mecanismul discutat: „Asta se cheamă recrutare pe material compromițător”. Potrivit acestuia, metoda presupune exploatarea slăbiciunilor umane într-un context controlat, urmată de documentare și presiune. Curea a susținut că astfel de practici nu sunt excepții și nici limitate la cazul Epstein.

„Am avut șefi de servicii recrutați pe bază de material compromițător”, a afirmat jurnalistul, precizând că se referă la perioada de după 1989.

Întrebat dacă este vorba despre cazuri concrete, răspunsul a fost scurt și ferm: „Da. Am avut”. Discuția a avansat către zona cooperării dintre servicii de informații. Mirel Curea a vorbit despre un fenomen sensibil, descris ca „închirierea” resurselor compromise între structuri.

„Mai au și prostul obicei ca, în cadrul unor protocoale de colaborare, să și-i închirieze, să-i dea de la unii la alții”, a spus Curea, referindu-se la relațiile dintre diverse servicii naționale.

În acest context, jurnalistul a explicat de ce anumite cooperări sunt extrem de solide, invocând istorii comune, trasee profesionale intersectate și interese convergente.

Alecu Racoviceanu a adus clarificări tehnice despre proveniența documentelor din dosarul Epstein, insistând asupra diferenței dintre percepția publică și realitatea procedurală.

„Dosarele astea provin din două surse”, a explicat Racoviceanu, menționând anchetele FBI și documentele rezultate din decizii ale Congresului Statelor Unite.

Potrivit acestuia, desecretizarea a fost realizată prin intermediul ofițerilor FOIA, care „stabilesc ce documente pot fi publicate și în ce măsură”.

Dan Andronic a completat: „Redactează în sensul că taie. Nu rescriu. Taie pur și simplu pasaje”.

Un punct important al discuției a fost modul în care anumite nume au ajuns în spațiul public, în timp ce altele rămân protejate.

„Documentele astea le vedem ca urmare a unei decizii a Congresului”, a subliniat Dan Andronic, explicând că, odată declanșat procesul, controlul asupra conținutului publicat devine limitat.

Alecu Racoviceanu a adăugat că unele documente au fost „rescrise” sau eliminate din circuitul FOIA pentru că se adresau unor instituții care nu fac obiectul transparenței publice.

În final, Mirel Curea a readus discuția la dimensiunea umană a cazului Epstein.

„Când comiți imprudențe de genul ăsta, tâmpiți, dobitoci”, a spus jurnalistul, referindu-se la lipsa de precauție a unor persoane publice care, în ciuda pozițiilor lor, nu și-au pus problema contextului în care erau atrași.

„Te cheamă cineva și îți dă niște minore și nu îți pui nicio problemă?”, a punctat Curea, sugerând că lipsa de discernământ este cea care face posibil mecanismul.