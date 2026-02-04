Trump, Putin, Xi, Von der Leyen, și Netanyahu, întâlnire cu Diavolul la Carnavalul de la Viareggio

Scena Carnavalului de la Viareggio, din Italia, a atras privirile anul acesta printr-o reprezentare în care figurine masive ale lui Vladimir Putin, Donald Trump, Xi Jinping, Benjamin Netanyahu și Ursula von der Leyen, stau în jurul unei mese patronate de Diavol, potrivit dailystar.

Carnavalul de la Viareggio a transformat străzile într-un spectacol de satiră politică, aducând în prim-plan caricaturi gigantice ale unor lideri internaționali. Vladimir Putin și Donald Trump au fost reprezentați ca figuri masive din hârtie-mâché, așezați la o masă alături de Xi Jinping, Benjamin Netanyahu și Ursula Von der Leyen, în timp ce un diavol uriaș plutea deasupra lor.

În centrul scenei, un glob gigantic era încorporat într-o roată de ruletă, înconjurat de aparate de jocuri, o alegorie a hazardului și puterii. Deasupra tuturor, figura umanoidă a diavolului avea un costum roșu și mâini colosale, sub inscripția „grand casino”.

Carnavalul de la Viareggio, unul dintre cele mai renumite din Italia, este celebru pentru carele sale alegorice impresionante, care combină umorul cu satira politică.

Creatorii carului alegoric au pus Diavol pe un scaun masiv de piatră, pe spatele căruia se aflau textele Declarației Universale a Drepturilor Omului și a Cetățeanului, un mesaj la adresa liderilor politici, care, potrivit multora, tind să le ignore.

Elon Musk a fost reprezentat, la rândul său, într-o manieră caricaturală, purtând o salopetă verde gigantă decorată cu logo-ul platformei X/Twitter.

Alte care alegorice ce au captat imaginația publicului au fost o Scufiță Roșie gigantică în mișcare, un lup negru imens creat de artistul Luca Bertozzi, și o altă caricatură a lui Donald Trump ridicată în aer de un Vultur American uriaș. Festivalul deschis sâmbătă se va încheia oficial pe 21 februarie. La eveniment au venit mii de vizitatori care au umplut străzile orașului.

Carnavalul de la Viareggio, recunoscut în întreaga lume pentru carele sale alegorice impresionante, promite și în 2026 o explozie de culoare și creativitate. „Viareggio este sinonim cu Carnavalul”, spun redactorii de la Firenze Made in Tuscany

Între 1 și 21 februarie, orașul toscan se transformă într-o scenă uriașă, unde arta, satira și divertismentul s-au împletit într-un ritual colectiv cu o tradiție de peste 150 de ani, dând viață unor povești inspirate din prezent.

Pe Viali a Mare, publicul a putut admira unele dintre cele mai mari care alegorice din lume. Structurile monumentale din papier-mâché atrag anual sute de mii de vizitatori, transformând străzile orașului într-un spectacol vibrant care combină măiestria artistică cu mesajul social.

Aceste opere colosale, menite să uimească și să provoace reflecții, au consacrat Carnavalul de la Viareggio drept unul dintre cele mai emblematice evenimente culturale din Italia.

În fiecare an, aproximativ 600.000 de oameni se adună pentru a trăi atmosfera unică și pentru a admira carele alegorice care dau viață tradiției și creativității locale.