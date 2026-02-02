Gafe la Grammy: Cher a uitat să înmâneze premiul, iar Justin Bieber a cântat în lenjerie intimă

Gala Premiilor Grammy a fost departe de a fi previzibilă, culminând cu momente surprinzătoare care au atras atenția tuturor. Cher, în vârstă de 79 de ani, a părăsit scena după ce a uitat să înmâneze un premiu. Într-un alt moment memorabil, Justin Bieber a urcat pe scenă și a oferit un spectacol neașteptat, interpretând o piesă purtând doar lenjerie intimă, stârnind uimirea publicului prezent la eveniment, informează thesun.

Gala Premiilor Grammy din 2026 a avut parte de un moment memorabil, când Cher a reușit să combine eleganța cu umorul într-o serie de gafe care au stârnit râsul publicului. Legendara artistă a urcat pe scenă într-o rochie de piele zdrențuită și o jachetă de piele, captând imediat atenția tuturor.

Cher a ținut un scurt discurs despre cariera sa impresionantă de peste șase decenii, mărturisind sincer că nu și-ar fi imaginat, la începutul carierei, că va ajunge să navigheze prin suișurile și coborâșurile industriei muzicale.

„Ideea e că lucrez în această industrie de 60 de ani, la naiba”, a spus ea, stârnind aplauze și zâmbete din partea audienței. Vedeta a încurajat, totodată, telespectatorii să-și urmeze visele, subliniind că oportunitățile care le pot schimba viața apar întotdeauna la colțul următor.

Însă momentul a luat o întorsătură comică atunci când gazda Trevor Noah a intervenit, amintindu-i lui Cher că trebuia să înmâneze premiul pentru Albumul Anului. Reacția vedetei, amuzată, și râsetele mulțimii au transformat scena într-unul dintre cele mai discutate momente ale serii.

„Înainte să plecați, am putea să vă rugăm să anunțați nominalizații?”, a spus gazda, în timp ce mulțimea a izbucnit în râs.

După această observație, Cher și-a pus mâinile peste gură și a zâmbit înainte de a reveni la microfon, însă momentele comice nu s-au terminat aici. După difuzarea unui videoclip cu nominalizările, Cher a încercat să anunțe câștigătorul, dar s-a blocat brusc.

În timp ce se bâlbâia și privea confuz plicul, a mărturisit că i s-a spus că numele câștigătorului va apărea pe teleprompter. Publicul a izbucnit în râs când vedeta a început să citească „Luther Vandross”, făcând referire la albumul său din 2024, GNX, care include reinterpretări inspirate de piesa lui Vandross din 1982, If This World Were Mine.

În ciuda gafelor, ceremonia a continuat fără probleme, iar Cher a avut un schimb prietenos de cuvinte cu câștigătorii, oferind momente de relaxare și umor într-un spectacol care a fost, pe alocuri, la fel de imprevizibil ca cariera sa impresionantă.

Ceremonia de duminică a marcat un moment fără precedent în istoria Premiilor Grammy, rapperul portorican Bad Bunny devenind primul artist care primește premiul pentru Albumul Anului pentru un material integral în limba spaniolă.

Printre marii câștigători ai serii s-au numărat și Olivia Dean, desemnată cel mai bun artist debutant, precum și Kendrick Lamar, care a obținut premiul pentru cel mai bun album rapp.

Discuțiile despre politica americană nu au lipsit. Donald Trump a fost subiectul glumelor și al referințelor continue ale gazdei, Noah, iar mai mulți artiști au purtat insigne cu mesajul „ICE out”, în semn de protest față de politicile stricte de imigrație ale administrației. În discursul său de acceptare a premiului pentru cel mai bun album urban, Bad Bunny a declarat:

„Nu suntem sălbatici, nu suntem animale, nu suntem extratereștri. Suntem oameni și suntem americani”, a spus Noah

Show-ul a oferit telespectatorilor o seară plină de energie, cu mulți artiști urcând pe scenă. Printre interpreți s-au aflat Katseye, Addison Rae, Lola Young, Bruno Mars, Rosé, Tyler, the Creator, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Justin Bieber și Pharrell Williams.

Sabrina Carpenter a atras atenția publicului printr-o interpretare impresionantă a piesei „Manchild” într-un decor ce recrea un aeroport, înconjurată de dansatori și încheind numărul ținând o pasăre vie în mâini.

În schimb, Alex Warren, nominalizat la premiul pentru cel mai bun artist debutant, s-a confruntat cu probleme tehnice la cască, ceea ce i-a afectat puțin prestația.

Ceremonia a fost și ultima pe care Noah a moderat-o, încheind un ciclu de șase ani consecutivi. Organizatorii nu au dezvăluit încă cine va prelua rolul de gazdă la următoarele ediții. Show-ul a inclus și momente controversate, printre care apariția lui Justin Bieber, care a urcat pe scenă purtând lenjerie intimă.