Premiile Grammy se apropie: cine va domina scena muzicală mondială în 2026

Cea de-a 68-a ediție a Premiilor Grammy se apropie, iar scena muzicală internațională așteaptă cu sufletul la gură cine va pleca acasă cu trofeul pentru Albumul Anului. Evenimentul va avea loc duminică și va reuni artiști din stiluri extrem de diferite, de la hip-hop și reggaeton până la pop, informeazăLe Figaro.

În centrul atenției se află Kendrick Lamar, rapperul din California, care a dominat anul trecut gala cu cinci premii și are în total 22 de Grammy-uri. Anul acesta, el concurează cu albumul său „GNX”, pentru care vizează premiul cel mare. Lamar nu se limitează însă la această categorie: piesa „Luther”, interpretată împreună cu SZA, îl poate aduce în prim-plan și la Cântecul Anului sau la Discul Anului.

De asemenea, Lady Gaga face parte din linia principală a competiției cu șapte nominalizări, printre care se numără albumul „Mayhem” și single-ul „Abracadabra”. Arista pop își propune să câștige pentru prima dată titlul de Albumul Anului, într-un moment în care stilul ei artistic continuă să atragă atenția fanilor și criticilor.

Bad Bunny, starul latino, este și el printre favoriți, cu șase nominalizări pentru „Debi Tirar Mas Fotos” și piesa „DtMF”. Artistul reggaeton se pregătește, în paralel, pentru a fi cap de afiș la spectacolul de la pauza Super Bowl pe 8 februarie, la doar o săptămână după Gala Grammy. Astfel, momentul său va fi cu siguranță urmărit de milioane de telespectatori din întreaga lume.

Premiile Grammy de anul acesta marchează o fuziune interesantă de genuri și influențe muzicale internaționale. Kendrick Lamar continuă să fie simbolul rap-ului cu mesaj profund și producție inovatoare, în timp ce Lady Gaga și Bad Bunny aduc pe scenă diversitate stilistică și prezență globală. Fanii așteaptă cu sufletul la gură gala premiilor Grammy. Anul acesta, competiția este strânsă.