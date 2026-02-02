Cine este primul artist de limbă spaniolă care câştigă Albumul anului la Premiile Grammy. Povestea lui Bad Bunny

De pe străzile din Vega Baja, Puerto Rico, până la cucerirea celor mai mari scene ale lumii, povestea lui Benito Antonio Martínez Ocasio, cunoscut sub numele de Bad Bunny, este cea a unui tânăr cu origini modeste care a devenit un fenomen global. Duminică, artistul a intrat în istorie, devenind primul artist latino care câștigă premiul Grammy pentru Albumul anului cu un material realizat integral în limba spaniolă, Debí tirar más fotos. Distincția vine cu doar o săptămână înainte ca Bad Bunny să urce pe scena din pauza Super Bowl.

Înainte ca numele Bad Bunny să devină celebru, cei din cercul său apropiat îi spuneau simplu Benito. S-a născut pe 10 martie 1994, în Vega Baja, Puerto Rico, și a crescut în cartierul Almirante Sur. Părinții lui Bad Bunny sunt Tito Martínez, șofer de camion, și Lysaurie Ocasio, fostă profesoară de limba engleză, retrasă din activitate. Benito este cel mai mare dintre cei trei frați, urmat de Bernie, născut în jurul anului 1997, și de Bysael, mezinul familiei, venit pe lume în 2002. A crescut într-un mediu modest, dar armonios, în care muzica a fost mereu prezentă și a jucat un rol important în formarea sa.

Marea sa șansă a venit când una dintre piesele sale independente, Diles, a ajuns la DJ Luian, care a fost impresionat de stilul său complet diferit față de ceea ce domina atunci scena urbană. Acesta l-a semnat la casa sa de discuri, Hear This Music, oferindu-i acces la producție profesionistă și o expunere mult mai largă. În mai puțin de un an, primele sale hituri circulau deja intens, iar piese precum Tu No Vive Así și Soy Peor au devenit rapid preferatele publicului, transformându-l într-una dintre cele mai recognoscibile voci ale trap-ului latino.

După succesul primelor single-uri, în decembrie 2018 a lansat albumul său de debut, X 100PRE, cu colaborări cu artiști precum Drake, Diplo și El Alfa. Albumul a fost un succes categoric, reușind să îmbine trap, reggaeton, rap și alte genuri într-o singură lucrare, care i-a adus un Latin Grammy pentru Cel mai bun album de muzică urbană. În 2019 a urmat OASIS, un proiect realizat alături de J Balvin, care, deși nu a fost la fel de apreciat de critici ca debutul său, l-a propulsat pe scena internațională.

Anul 2020, marcat de pandemie, l-a găsit extrem de activ: a lansat YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana), care l-a urcat în topul celor mai ascultați artiști latino la nivel global și i-a adus nominalizări importante la Grammy. Curând după aceea a venit El Último Tour del Mundo, un moment istoric — primul album integral în limba spaniolă ajuns pe locul 1 în Billboard 200 din Statele Unite.

În 2022 a lansat Un Verano Sin Ti, un fenomen comercial care a dominat topurile și streamingul săptămâni la rând și a primit o nominalizare la Grammy pentru Albumul Anului, o premieră pentru un material în spaniolă. Succesul l-a dus și în postura de headliner la Coachella 2023. În același an, artistul a revenit la estetica trap-ului, surprinzând din nou și debutând încă o dată în fruntea clasamentelor.

Palmaresul său cuprinde multiple trofee Grammy: în 2020 pentru Yo Perreo Sola, în 2021 pentru Booker T și El Último Tour del Mundo, iar în 2023 a fost recompensat la categoria Muzică Regională Mexicană pentru piesa Un X100to. Pe lângă acestea, a bifat recorduri Guinness pentru numărul de săptămâni petrecute pe primul loc în Top Latin Albums și a fost, ani consecutivi, cel mai ascultat artist latino-urban pe Spotify.

De-a lungul timpului, Bad Bunny a avut relații care i-au influențat viața și muzica. Prima sa relație cunoscută a fost cu Carliz De La Cruz Hernández, cu care a fost între 2011 și 2017. S-au cunoscut la Universitatea din Puerto Rico și au lucrat împreună la supermarketurile Econo. În 2016 s-au logodit, însă relația s-a încheiat la scurt timp după ce Benito a semnat cu o casă de discuri importantă, iar Carliz a început studiile la Drept.

În 2017 a început o relație cu Gabriela Berlingeri, model și designer portorican, care a avut o influență importantă asupra albumului Un Verano Sin Ti. Relația lor, una cu despărțiri și împăcări, s-a încheiat în 2022, însă cei doi ar fi rămas în relații bune. În 2023, artistul a fost asociat cu Kendall Jenner, o relație intens mediatizată, dar de scurtă durată, care s-a încheiat la mijlocul anului 2024.

În 2022 a debutat ca actor în filmul de acțiune Bullet Train, alături de Brad Pitt, interpretând personajul negativ „The Wolf”. În 2023 a apărut în Cassandro, un film biografic despre luptătorul mexican Saúl Armendáriz. În 2025 a jucat în Caught Stealing, regizat de Darren Aronofsky, un film plasat în New York-ul anilor ’90, alături de Austin Butler, Zoë Kravitz și Regina King. Tot în acel an a apărut și în Happy Gilmore 2, continuarea comediei clasice din 1996. Pe lângă film, Bad Bunny și-a pus amprenta și asupra televiziunii americane, prin aparițiile sale în Saturday Night Live. A debutat în 2021 ca invitat muzical, iar în 2023 a fost atât gazdă, cât și artist. În 2025 a revenit pentru finalul sezonului 50 și urmează să fie din nou prezent în sezonul următor.

Deși a declarat de multe ori că muzica este marea sa iubire, Bad Bunny are și alte pasiuni, potrivit publicației Quien. Este un mare fan al baseballului, sport pe care l-a practicat în tinerețe, și un admirator înfocat al wrestlingului. A participat activ la evenimente WWE, debutând la WrestleMania 37 în 2021 și revenind în 2023 la Backlash, în Puerto Rico, eveniment care a stabilit un record de audiență. Piesa sa ALAMBRE PúA aduce un omagiu luptelor extreme din anii ’90, folosind sârma ghimpată ca metaforă a suferinței emoționale.

Dragostea pentru Puerto Rico îl definește, iar acest lucru se vede clar în cel mai recent album, Debí Tirar Más Fotos (ianuarie 2025). Materialul îmbină reggaetonul și sunetele urbane cu ritmuri tradiționale precum bomba, plena și salsa și funcționează ca o scrisoare deschisă de critică socială, abordând criza energetică, gentrificarea și pierderea identității culturale.