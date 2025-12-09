Monden

Cher ar putea ajunge din nou la altar. Vrea să se căsătorească cu iubitul ei mai tânăr cu 40 de ani

Cher ar putea ajunge din nou la altar. Vrea să se căsătorească cu iubitul ei mai tânăr cu 40 de aniCher și iubitul ei. Sursă foto: Instagram
Cher, ajunsă la 79 de ani, ar fi decis să facă pasul cel mare alături de partenerul ei, Alexander Edwards, în vârstă de 39 de ani, după trei ani de relație. Artista își dorește ca ceremonia să aibă loc chiar înainte de aniversarea de 80 de ani, fără să-și lase influențate planurile de diferența semnificativă de vârstă dintre ei, notează Daily Mail.

Cher, planuri de nuntă înainte de aniversarea de 80 de ani

Celebra interpretă și actriță, cunoscută pentru rolul din Burlesque și pentru două căsătorii anterioare, pare pregătită să se „angajeze” din nou. Potrivit unei surse citate de The Mirror, „Ea și-a propus să meargă la altar cu el în jurul datei aniversării sale de referință, în luna mai. Ea vede viitoarea sărbătorire a împlinirii vârstei de 80 de ani ca fiind momentul perfect pentru ca ea și Alexander să încheie afacerea. Cher nu dă doi bani pe diferența lor de vârstă și amândoi sunt pregătiți să se angajeze unul față de celălalt”.

Artista a vorbit recent, într-o emisiune, despre relația lor, explicând că indiferent de vârstă, trăirile ei sunt la fel de puternice: „Știi, îmbătrânești, dar spiritul tău este mai tânăr. Eu pur și simplu îl iubesc. Cred că este frumos și foarte talentat”.

Comentariile online legate de cei 40 de ani diferență nu o ating, ea afirmând clar: „Ei nu trăiesc viața mea. Nimeni nu știe ce se întâmplă între noi. Noi doar ne distrăm de minune”.

Cher și iubitul ei

Cher și iubitul ei. Sursă foto: Instagram

Viitorul soț are un copil de șase ani

Cher a declarat că se simte apropiată și de fiul de șase ani al lui Alexander, Slash, copilul pe care acesta îl are cu Amber Rose. Interpreta hitului If I Could Turn Back Time l-a descris pe băiat ca fiind „inteligent, amuzant” și „o încântare”.

Ea a povestit, în glumă, că obișnuia să spună: „Doamne, dă-mi un copil mic și un bărbat”, adăugând că a primit „exact” ceea ce ceruse.

De-a lungul celor trei ani de relație, Cher și Alexander au apărut frecvent împreună la evenimente, ambii fiind pasionați de modă și de viața socială. Edwards locuiește în prezent cu artista în luxoasa ei proprietate din Malibu, un conac de 13.000 de metri pătrați construit în stil renascentist italian.

Cher a trecut deja prin două căsnicii

În autobiografia sa, Cher a povestit experiențele trăite în timpul mariajului cu regretatul Sonny Bono, susținând că acesta uneori „maltratat-o” și că, într-un anumit punct, „s-a gândit serios” să o omoare.

Artista a explicat că s-a simțit captivă în căsnicia începută în 1969 și încheiată în 1975, relație din care s-a născut fiul lor, Chaz Bono. Cei doi au obținut faimă în anii ’60 ca duo-ul Sonny & Cher, iar popularitatea lor a continuat cu show-ul lor televizat din anii ’70.

Pe 30 iunie 1975, la doar patru zile după finalizarea divorțului, Cher s-a măritat cu Gregg Allman, cofondator al The Allman Brothers Band. Cei doi au avut împreună un fiu, Elijah Blue, născut în 1976.

În prezent, Elijah, în vârstă de 49 de ani, continuă să se confrunte cu probleme legate de dependență, iar în vara acestui an a fost externat după o supradoză.

  1. Stoicu Camy spune:
    9 decembrie 2025 la 23:24

    Se cauta babele. Ala cu Stanoi , asta cu Cher. Ce gusturi au tinerii de azi. O fac cu bunicile.

