Cum arată viața copiilor secreți ai lui Vladimir Putin. Case cu sisteme anti-dronă și izolare totală

Viața copiilor despre care se spune că ar fi ai lui Vladimir Putin a reintrat în atenția publicului, după ce una dintre presupusele fiice ale liderului rus, Elizaveta Rudnova, a fost abordată recent în Paris de un jurnalist ucrainean, care l-a acuzat pe președintele Rusiei că ar fi responsabil de moartea fratelui său. Reacția tinerei — „Ce legătură are asta cu mine?” — a reaprins discuția despre existența și destinul copiilor crescuți în umbra unui lider care își conduce țara cu rigiditate și care își păzește universul personal cu o discreție extremă, notează NY Post.

Imaginea de familist a lui Vladimir Putin a fost întotdeauna înconjurată de mister, iar cei despre care se presupune că i-ar fi urmași duc vieți care se abat radical de la normalitate. Autorul John O’Neill, care a analizat pe larg Rusia, afirmă că „dacă ești copilul lui Putin, duci în spate un sac greu de cărămizi”, explicând presiunile uriașe și nivelul de control care le marchează existența.

Putin, care are 73 de ani, recunoaște oficial doar două fiice — Maria Voronțova, 40 de ani, și Katerina Tihonova, 39 de ani — născute din căsnicia cu Liudmila Putin, fosta însoțitoare de zbor Aeroflot. Cei doi au divorțat în 2013, într-o perioadă marcată de zvonuri legate de o posibilă altă copilă concepută cu un deceniu înainte, despre care se spune astăzi că ar fi chiar Rudnova.

Deși nu există dovezi clare privind o legătură biologică între Putin și Rudnova — ori între Putin și alți copii despre care s-a speculat de-a lungul timpului — viața acestor tineri este marcată de protecție excesivă și resurse colosale. Născută în 2003, Rudnova a crescut în principal alături de mama ei, o fostă femeie de serviciu care ar deține acum o avere estimată la 105 milioane de dolari.

În paralel, se presupune că liderul rus ar avea doi băieți, de 9 și 5 ani, cu fosta gimnastă olimpică Alina Kabaeva — supranumită odinioară „cea mai flexibilă femeie din Rusia”. Cei doi copii, împreună cu mama lor, ar trăi într-un complex izolat în pădure, protejat de sisteme antiaeriene și rupt complet de lume, educați exclusiv acasă și ținuți departe de orice interacțiune cu alți copii. Alte zvonuri vorbesc despre două fete gemene în vârstă de 10 ani, deși nimic nu a fost vreodată confirmat.

Chiar și fiicele sale recunoscute oficial nu au fost fotografiate public niciodată alături de el — o dovadă a secretomaniei care domină viața personală a președintelui. O’Neill notează că „Orice viață de familie are, este secretă. Totul la el este secret. În primul rând, din cauza riscului de asasinat. În al doilea rând, pentru că s-ar teme de ceea ce ar putea spune copiii”.

Potrivit autorului, Putin nu ar admite niciodată existența unor copii în afara căsătoriei, „pentru că se prezintă ca un lider ortodox, religios, și știe că nu ar da bine să aibă mai multe amante și copii cu femei diferite”.

Considerată de mulți observatori drept fiica neoficială a președintelui rus, Elizaveta Rudnova — cunoscută și ca Luiza Rozova — seamănă izbitor cu Putin. Mama ei, Svetlana Krivonogikh, 50 de ani, ar fi avut o relație cu acesta în 2003, perioadă în care lucra ca femeie de serviciu într-una dintre reședințele sale de lux. După ce publicația Proekt a dezvăluit presupusa legătură familială în 2020, conturile tinerei au fost ținta unui val uriaș de critici, mulți reproșându-i stilul de viață luxuriant în timp ce Rusia se confrunta cu crize profunde. După scandal, Rudnova a dispărut complet din spațiul online, iar Proekt a fost ulterior închis, jurnaliștii fiind etichetați drept „agenți străini”.

Tânăra și-a părăsit țara în jurul invaziei din 2022, reapărând ulterior la Paris sub numele actual. A absolvit ICART, o școală de management cultural, și lucrează în două galerii de artă cunoscute pentru expoziții cu mesaj anti-război. Când a fost filmată recent lângă locuința ei, însoțită de un bodyguard, Rudnova a răspuns calm:

„Îmi pare foarte rău că se întâmplă asta. Din păcate, nu sunt responsabilă pentru această situație. Mă bucur că ai avut curajul să vii să vorbești cu mine. Seară bună”.

Potrivit publicației Bild, care susține că a văzut canalul ei privat de Telegram, tânăra ar fi scris despre „omul care a luat milioane de vieți și mi-a distrus-o pe a mea”.

„Este eliberator să pot arăta din nou lumii chipul meu… Îmi amintește cine sunt și cine mi-a distrus viața”, ar fi transmis ea.

Între timp, mama ei duce o viață opulentă: locuiește într-un apartament de 4,1 milioane de dolari în Monaco, călătorește pe un iaht escortat militar și deține o participație într-o mare bancă privată, precum și un club de noapte celebru pentru spectacolele sale. O’Neill consideră că Putin își protejează fără excepție copiii: „Sunt sigur că le monitorizează și ce spun”.

Relația dintre Putin și Alina Kabaeva, 41 de ani, este discutată în spațiul public încă din 2008, deși amândoi au negat-o. Investigațiile ONG-ului Dossier Center descriu viața celor doi băieți — Ivan (9 ani) și Vladimir Jr. (5 ani) — drept complet ruptă de realitate.

„Ei trăiesc în reședințe păzite de FSO”, se arată în raport. Băieții sunt educați acasă, nu merg la școală, nu au prieteni, iar transportul lor se face exclusiv cu mijloace de lux: avion privat, iaht sau tren blindat. Fiecare activitate are loc sub supraveghere strictă, iar datele lor de naștere sunt cunoscute doar familiei apropiate.

O’Neill spune că este puțin probabil ca acești copii să știe despre războiul din Ucraina: „Când vor fi suficient de mari să afle, probabil vor dori să-i fie loiali tatălui lor… dar cât de cumplit să descoperi că tatăl tău este un om cu adevărat malefic”.

Locuința de la Valdai, unde aceștia stau o mare parte din timp, este protejată de sisteme anti-dronă și anti-rachetă. „La fel ca Vladimir Putin, și fiii săi au propriile căni și beau doar din ele”, notează raportul. Președintele își vede rar copiii, dar potrivit Dossier, „își tratează fiii și mai reverențios decât își trata odinioară fiicele”. El este „singurul care poate vorbi pe un ton sever cu ei”.

Vladimir Putin a admis vag existența unor copii mai mici în august, când a spus unor elevi: „membrii familiei mele, cei mici, vorbesc chineză”.

Ivan, născut în 2015 în Elveția, este pasionat de hochei și de desenele animate Disney, mergând până la a se costuma după personajele preferate, spre iritarea tatălui său. O’Neill crede că Putin nu este un tată afectuos: „Poate e genul de om care se joacă din când în când cu copiii… dar îmi este greu să cred că ar putea fi un om cald, afectuos”.

Potrivit lui, liderul rus își va crește fiii să fie „nemiloși” și „extrem de loiali”.