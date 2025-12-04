Fiica secretă a lui Putin, atacată verbal de un jurnalist ucrainean: Tatăl tău mi-a ucis fratele. Video

Fiica secretă a lui Vladimir Putin a devenit recent ținta unui atac verbal din partea unui jurnalist ucrainean care i-a reproșat că tatăl ei i-a ucis fratele. Incidentul arată cât de mari sunt tensiunile dintre Rusia și Ucraina, transformând conflictele politice în confruntări personale, relatează The Sun.

Elizaveta Krivonogikh, despre care se crede că este „fiica secretă” a președintelui rus Vladimir Putin, a fost confruntată pe străzile Parisului de un jurnalist ucrainean, care a acuzat-o de implicarea indirectă a tatălui ei în moartea fratelui său în contextul războiului din Ucraina.

Conform filmărilor publicate de publicația ucraineană TCH, bărbatul a abordat-o calm, dar ferm, întrebând-o despre poziția ei față de acțiunile liderului rus: „Cum poți trăi în Europa după ce tatăl tău mi-a ucis fratele? Ce e cu voi? Spune măcar ceva, susții politicile lui?”

Elizaveta Krivonogikh nu a comentat acuzațiile dar i-a reproșat jurnalistului că nu are permisiunea de a fi filmată. Incidentul a fost surprins în imagini care au devenit virale, atrăgând atenția asupra tensiunilor dintre cetățenii ucraineni și persoanele asociate liderului rus.

“Your father killed my brother.” A Ukrainian journalist encountered Putin’s illegitimate daughter, Yelizaveta Krivonogikh, in Paris. She declined to comment. pic.twitter.com/J9dqGifwrk — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2025

Se zvonește că Luiza Krivonogikh, în vârstă de 22 de ani, cunoscută și sub numele de Luiza Rozova sau Elizaveta Rudnova, trăiește în exil, la Paris. Presupusă fiică a președintelui rus Vladimir Putin și a Svetlanei Krivonogikh (o fostă angajată în serviciile casnice transformată în milionară), tânăra a atras atenția publicului și a presei internaționale.

Potrivit artistei ruse Nastya Rodionova, Krivonogikh ar activa la două galerii de artă din capitala Franței și ar fi făcut declarații subtile critice la adresa lui Putin. În luna august, publicația germană Bild a relatat, citând un canal privat de Telegram atribuit tinerei, că aceasta l-a descris ca pe „omul care a luat milioane de vieți” și, a mai spus ea: „mi-a distrus viața”.

Krivonogikh a crescut într-un mediu de lux, înconjurată de avioane private, cluburi exclusiviste și garderobe de designer. În timp ce Rusia se confrunta cu sărăcia și efectele războiului, ea își împărtășea stilul de viață extravagant pe Instagram.

La începutul anului 2022, cu doar câteva săptămâni înainte ca Rusia să lanseze invazia brutală asupra Ucrainei, ea a dispărut complet de pe rețelele de socializare rusești. Fiica presupusă a liderului rus și-a făcut apariția în Paris sub un nume complet nou, Elizaveta Rudnova, aparent pentru a-și rupe legăturile cu trecutul.

Presupusa ei mamă, Svetlana, în vârstă de 40 de ani, a trecut de la muncile casnice la deținerea unei participații la banca Rossiya și la construirea unui imperiu imobiliar estimat la peste 100 de milioane de dolari. În plus, ea administrează un club de noapte cunoscut din Sankt Petersburg, „Leningrad Centre”, faimos pentru spectacolele sale de natură erotică.

Conform televiziunii ucrainene, aceasta locuia în capitala Franței cu pașaport pe numele Rudnova, abandonând platonicul Vladimirovna, care făcea trimitere direct la numele tatălui ei, Vladimir. Noul său nume l-ar fi ales ca omagiu adus regretatul Oleg Rudnov, un prieten apropiat al președintelui rus.

Când publicația independentă Proekt a dezvăluit povestea, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, a declarat că „nu a auzit niciodată nimic” despre Krivonogikh. Putin nu a făcut nicio declarație publică despre Luiza, nici pentru a o confirma, nici pentru a o nega. Oficial are două fete: Maria Vorontsova și Katerina Tikhonova, ambele din fosta căsătorie cu Liudmila Aleksandrovna.