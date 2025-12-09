Andreea Bălan și Victor Cornea și-au stabilit data nunții din 2026 și au prezentat invitația aleasă

Andreea Bălan și Victor Cornea au anunțat data exactă a nunții din mai 2026. Artista a arătat invitația de nuntă aleasă și a oferit detalii despre eveniment, dansul mirilor și surprizele pregătite.

Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc o poveste de dragoste care durează de aproape trei ani și care va culmina, în primăvara anului 2026, cu un eveniment important din viața lor. Cei doi au decis să își oficializeze relația prin căsătorie, iar artista a confirmat data exactă a nunții.

Potrivit declarațiilor făcute de Andreea Bălan, evenimentul este programat pentru duminică, 10 mai 2026. Alegerea datei nu a fost întâmplătoare. Cei doi și-au dorit ca ziua nunții să coincidă cu aniversarea a trei ani de relație, transformând momentul într-un dublu eveniment simbolic pentru viața lor de cuplu.

Nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea va avea loc într-un local din Buftea, descris de artistă ca fiind unul impresionant. Programul evenimentului este deja stabilit cu exactitate. Ceremonia religioasă va începe la ora 16:00, iar de la ora 18:00 va avea loc petrecerea alături de invitați.

Andreea Bălan a vorbit deschis despre starea de liniște și echilibru pe care spune că a găsit-o alături de Victor Cornea. Artista a declarat că se simte o femeie împlinită și că relația pe care o trăiește în prezent îi oferă stabilitatea de care avea nevoie.

Unul dintre detaliile care au atras atenția după anunțul privind data nunții este invitația aleasă pentru eveniment. Andreea Bălan le-a arătat fanilor cum arată invitația de nuntă și a explicat că aceasta va fi una cu totul specială.

Artista a optat pentru un model modern, realizat din sticlă. Invitațiile vor fi transmise atât în format electronic, cât și în format fizic. Varianta fizică va fi oferită în plicuri de culoare aurie, sigilate, un detaliu care completează eleganța alegerii.

În ceea ce privește momentul dansului mirilor, Andreea Bălan a decis să păstreze o parte din surpriză. Artista a confirmat că nu va exista momentul tradițional al „furatului miresei” și că dansul va fi pe o melodie specială.

Totuși, melodia nu a fost încă dezvăluită publicului. Andreea Bălan a precizat că va fi o piesă de-ale sale, care urmează să fie lansată anul viitor, pe 1 martie, cu ocazia unui concert la Sala Palatului.

„Va fi o surpriză, o melodie de-ale mele, pe care o voi lansa anului viitor, la 1 martie, când voi avea un concert la Sala Palatului. Va fi pe ritm de vals. Neașteptată a fost cererea, la înălțime, și mă bucur că s-a întâmplat”, a declarat Andreea Bălan.

Din declarațiile sale reiese că cererea în căsătorie a fost o surpriză totală pentru Andreea Bălan. Artista a descris momentul ca fiind „la înălțime”, fără a intra însă în detalii suplimentare legate de contextul în care a avut loc.

Andreea Bălan este mama a două fetițe, rezultate din relația sa anterioară cu George Burcea. De-a lungul timpului, artista a vorbit despre importanța rolului de mamă și despre modul în care încearcă să mențină un echilibru între viața personală, carieră și responsabilitățile familiale.

În contextul noii sale relații, Andreea Bălan a subliniat în mai multe rânduri importanța stabilității și a armoniei pentru copiii săi.

La rândul său, Victor Cornea este tatăl unui băiat, dintr-o relație anterioară. Astfel, prin căsătoria lor, cei doi vor forma o familie în care sunt deja implicați trei copii.