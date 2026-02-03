Ucraina și Elon Musk împiedică dronele rusești să folosească Starlink

Autoritățile ucrainene au raportat progrese semnificative în blocarea utilizării serviciilor Starlink de către forțele rusești, o strategie menită să limiteze capacitatea dronelor și altor echipamente să opereze pe câmpul de luptă. Măsurile adoptate par să fi redus eficiența anumitor operațiuni ale armatei ruse, care depinde de conexiunile prin satelit pentru ghidarea dronelor, informează theins.ru.

Ministrul Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, și Elon Musk au afirmat că măsurile de blocare a utilizării Starlink de către forțele rusești încep să dea rezultate. Guvernul de la Kiev a aprobat recent o rezoluție pentru crearea unei „liste albe” a terminalelor Starlink, menită să limiteze accesul la echipamentele de comunicații prin satelit doar pentru utilizatorii autorizați.

Fedorov a explicat că dronele rusești echipate cu terminale Starlink sunt extrem de greu de doborât. Acestea zboară la altitudini joase, sunt rezistente la atacurile electronice și pot fi controlate în timp real de operatori aflați la mare distanță, ceea ce le conferă un avantaj semnificativ pe câmpul de luptă.

Decizia de a introduce o „listă albă” urmărește să împiedice forțele rusești să profite de tehnologia civilă furnizată de Starlink, în timp ce SpaceX rămâne pregătită să colaboreze dacă situația o va cere.

„Singura soluție tehnică pentru a contracara acest lucru este introducerea unei „liste albe” și autorizarea tuturor terminalelor. La inițiativa guvernului ucrainean, o implementăm în cooperare cu SpaceX”, a scris Mihailo Fedorov.

Guvernul ucrainean a implementat noi reguli pentru utilizarea terminalelor Starlink, cerând ca toate dispozitivele folosite de persoane fizice și juridice să fie înregistrate. Cei care nu se conformează vor fi deconectați de la rețea, a precizat ministrul Apărării, Mihailo Fedorov.

Procesul de înregistrare va fi „cât mai simplu posibil” pentru toți utilizatorii, iar această regulă nu se aplică armatei, care beneficiază de un canal de comunicații separat.

Într-un schimb de mesaje pe platforma X, Fedorov și Elon Musk au confirmat că măsurile luate de SpaceX pentru a preveni utilizarea Starlink de către forțele rusești în atacurile asupra Ucrainei au început să dea rezultate vizibile.

Această măsură vine ca o continuare a eforturilor Ucrainei de a proteja infrastructura civilă și militară împotriva dronelor și a altor operațiuni sprijinite prin satelit.

Elon Musk, CEO-ul SpaceX, compania care furnizează serviciul Starlink, a comentat situația, subliniind disponibilitatea companiei de a interveni dacă va fi necesar.

„Se pare că măsurile pe care le-am luat pentru a opri utilizarea neautorizată a Starlink de către Rusia au funcționat. Spuneți-ne dacă este nevoie de mai multe măsuri”, a scris Musk, răspunzând la tweet-urile lui Fedorov, sugerând că SpaceX monitorizează situația și este pregătită să sprijine autoritățile ucrainene în menținerea securității rețelei.

Ministrul Apărării al Ucrainei a răspuns:

„Primii pași dau deja rezultate reale. Lucrăm îndeaproape cu echipa dumneavoastră la următorii pași importanți. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Sunteți un adevărat campion al libertății și un adevărat prieten al poporului ucrainean”.

Nici ministrul Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, nici Elon Musk nu au oferit detalii precise privind efectele măsurilor menite să împiedice Rusia să folosească Starlink. Consilierul militar ucrainean Serhii Beskrestnov a avertizat însă că aceste acțiuni au afectat temporar și utilizatorii ucraineni ai rețelei.

„Nu pot dezvălui public tot ce s-a făcut deja, se face și se va face, dar toate aceste acțiuni vizează un singur scop: protejarea cetățenilor țării noastre, atât militari, cât și civili, și a infrastructurii noastre de amenințarea reprezentată de dronele de atac ale inamicului. Vreau să subliniez că soluțiile actuale sunt temporare (sau, altfel spus, de urgență) și vor fi înlocuite de o soluție cuprinzătoare, bine gândită, care ne va lua timp”, a scris Beskrestnov.

Beskrestnov a precizat că au fost documentate „sute” de atacuri cu drone rusești care folosesc module Starlink. În acest context, dronele Shahed controlate prin Starlink ar fi putut fi implicate și în atacul din 27 ianuarie asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov, soldat cu cinci victime.