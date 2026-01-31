Un tânăr a primit implantul Neuralink dezvoltat de Elon Musk: Este „magic”

Un participant la un studiu clinic desfășurat în Marea Britanie, căruia i-a fost implantat cipul Neuralink dezvoltat de compania lui Elon Musk, afirmă că este „magic” și că tehnologia îi oferă o perspectivă complet nouă asupra viitorului.

Tânărul vorbește despre o șansă reală la o viață mai bună, datorită progreselor aduse de interfața creier–computer. La rândul său, neurochirurgul care coordonează studiul a declarat pentru Sky News că precizia și nivelul de control oferite de cip sunt „uluitoare”, subliniind că această inovație va „schimba regulile jocului”.

Una dintre primele persoane din Regatul Unit care au testat implantul cerebral dezvoltat de compania lui Elon Musk afirmă că experiența este „aproape magică” și consideră că tehnologia ar putea schimba radical viața persoanelor cu paralizie severă.

Sebastian Gomez-Pena, voluntar al primului studiu britanic cu dispozitivul Neuralink, descrie impactul dramatic al paraliziei: trecerea bruscă de la o viață normală la imposibilitatea totală de a-ți mișca corpul. În acest context, spune el, apariția unei astfel de tehnologii aduce nu doar inovație, ci și o nouă speranță pentru cei aflați în situații limită.

„Este o schimbare masivă în viața ta, în care dintr-o dată nu-ți mai poți mișca niciun membru. Acest tip de tehnologie îți oferă cumva o nouă fărâmă de speranță”, a spus Sebastian Gomez-Pena, voluntar al primului test cu Neuralink.

Seb își încheiase primul semestru la facultatea de medicină când un accident devastator l-a lăsat paralizat de la gât în jos. Acum, tânărul face parte dintr-un grup de șapte persoane care au primit implantul Neuralink într-un studiu clinic desfășurat în Marea Britanie, menit să testeze siguranța și funcționalitatea tehnologiei.

Operația, realizată la Spitalul University College London (UCLH), a durat cinci ore. Cipul Neuralink, conectat la 1.024 de electrozi inserați în creierul lui Seb, a fost introdus cu ajutorul robotului chirurgical R1, proiectat special pentru a plasa microelectrozii în țesutul cerebral delicat. Electrozii au fost poziționați la aproximativ 4 mm adâncime în zona responsabilă cu mișcările mâinilor, iar semnalele neuronale sunt transmise prin fire mult mai subțiri decât un fir de păr, direct către cip.

Acesta, la rândul său, trimite date wireless către un computer, unde un software bazat pe inteligență artificială interpretează intențiile lui Seb și le transformă în mișcări ale cursorului pe laptop sau telefon.

„E uimitor. Tot ce trebuie să fac este să mă gândesc la mișcare și se întâmplă”, povestește Seb, vizibil entuziasmat.

Privindu-l cum navighează rapid între ferestre și evidențiază texte pe laptop, neurochirurgii care îl monitorizează sunt la fel de impresionați.

„Nivelul de control pe care îl are este uluitor”, spune dr. Harith Akram, investigator principal al studiului clinic.

Dezvoltarea tehnologiei Neuralink a durat aproape două decenii, implicând atât electrozi și cipuri, cât și robotica chirurgicală și algoritmi de inteligență artificială capabili să interpreteze semnalele creierului. Primul implant uman a avut loc în SUA, acum doi ani, iar în prezent există 21 de voluntari în SUA, Canada, Marea Britanie și Emiratele Arabe Unite, toți cu paralizie severă cauzată de leziuni medulare, accidente vasculare cerebrale sau boli neurodegenerative precum SLA.

Deși rezultatele studiilor nu au fost încă publicate în reviste științifice, dr. Akram consideră tehnologia extrem de promițătoare.

„Acești pacienți au foarte puține opțiuni pentru a-și recăpăta independența. Într-o lume atât de digitalizată, astfel de inovații pot schimba radical viața lor”, a declarat dr. Akram.

Neuralink își propune să redă autonomie persoanelor cu nevoi medicale neacoperite și să exploreze noi limite ale potențialului uman. Unii utilizatori au învățat să tasteze virtual „gândindu-se” la apăsarea tastelor, în timp ce alții controlează brațe robotice pentru a se hrăni. Studiile viitoare vor viza și restabilirea vorbirii sau a vederii prin implantarea de electrozi în zonele corespunzătoare ale creierului.

Elon Musk, fondatorul companiei, imaginează un viitor în care oamenii ar putea controla complet un robot, „locuind” practic într-un corp robotic, ceea ce ar extinde mult mai mult aplicațiile tehnologice ale cipurilor Neuralink.

În prezent, tehnologia rămâne un pas revoluționar pentru persoanele cu paralizie severă și, posibil, pentru cei care și-au pierdut vederea, oferind o perspectivă fără precedent asupra modului în care inteligența artificială și neurotehnologia pot transforma viața umană.