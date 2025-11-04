Rivalul lui Elon Musk a creat un cip ocular care poate „restaura vederea”

Cercetătorii de la Science Corporation au anunțat crearea unui implant retinian care promite să redea vederea persoanelor afectate de pierderea ireversibilă a acesteia. Noul dispozitiv ocular le permite pacienților să perceapă textul și chiar să rezolve cuvinte încrucișate, oferindu-le astfel o formă de „vedere artificială”, potrivit celor relatate de Metro.

Science Corporation, un rival direct al Neuralink fondat de Elon Musk, a dezvoltat o interfață creier-computer denumită „Prima”. Sistemul utilizează o pereche de ochelari echipați cu o cameră, care transmite wireless semnale către un cip implantat sub retină, oferind speranță pacienților diagnosticați cu degenerescență maculară legată de vârstă (DMLV).

Degenerescența maculară este principala cauză de pierdere a vederii la persoanele trecute de 55 de ani, afectând peste cinci milioane de oameni la nivel global.

Afecțiunea determină deteriorarea vederii centrale printr-un proces denumit atrofie geografică (AG), făcând activități obișnuite, precum cititul, condusul sau recunoașterea fețelor, tot mai dificile sau chiar imposibile. Deși tratamentele disponibile până acum au încetinit evoluția bolii, ele nu au reușit să restabilească vederea pacienților.

Noua tehnologie promițătoare a fost testată recent într-un studiu clinic care a inclus 38 de participanți din 17 centre din cinci țări, Spitalul Oftalmologic Moorfields din Londra fiind singurul loc din Regatul Unit implicat. Conform cercetătorilor, 84% dintre pacienți au raportat „îmbunătățiri semnificative din punct de vedere clinic” după un an de utilizare.

Procedura presupune implantarea unui microcip ultra-subțire sub centrul retinei. Pacienții utilizează apoi ochelari de realitate augmentată, echipați cu o cameră video conectată la un mini-computer purtat în talie, ce permite funcția de zoom și facilitează recunoașterea obiectelor și a fețelor.

Mai exact, specialiștii utilizează algoritmi de inteligență artificială pentru a transforma informațiile vizuale în semnale electrice, care sunt apoi transmise prin celulele nervoase ale retinei și ale nervului optic către creier, unde sunt interpretate ca imagini.

Pacienții folosesc ochelari speciali pentru a focaliza și scana obiectele principale surprinse de camera video, beneficiind și de funcția de zoom pentru a mări textul. Totuși, pentru a putea interpreta aceste semnale și a recăpăta abilitatea de a citi, fiecare pacient trebuie să parcurgă un program de reabilitare intensiv pe durata a câteva luni.

Sheila Irvine, participantă în studiul de la Moorfields, povestește experiența sa: „La început, nu mai puteam aprecia corect distanțele când conduceam, tot dădeam peste trotuar. Mi s-a spus că sufăr de degenerescență maculară legată de vârstă.

Îmi amintesc că am plâns toată ziua când am trimis permisul de conducere înapoi, acum peste 15 ani, dar mi-am spus să merg mai departe. Nu pot să văd foarte bine televizorul, dar îl am tot timpul în fundal. Nu las nimic să mă oprească. Am mulți prieteni, ne întâlnim la pub și locuiesc singură; vreau să rămân independentă.”

Pacienta a mărturisit că dorința de a contribui la cercetare pentru generațiile viitoare a determinat-o să accepte tratamentul. „Înainte de implant, totul părea ca două discuri negre în fața ochilor, iar contururile erau distorsionate. Îmi plăcea să citesc, eram o bibliotecară pasionată, și îmi doream să recâștig asta”, a povestit ea.

„Eram nervoasă și entuziasmată în același timp. În timpul operației nu am simțit durere, dar rămâi conștient de ceea ce se întâmplă. A fost fascinant când am început să disting primele litere. Cititul nu a devenit imediat ușor, dar cu fiecare oră petrecută exersând, am învățat mai mult”.

Mahi Muqit, consultant senior în Vitrectomie la Spitalul Oftalmologic Moorfields și la Institutul de Oftalmologie de la UCL, afirmă că tehnologia reprezintă un punct major în domeniul vederii artificiale. Potrivit specialistului, pacienții nevăzători pot experimenta pentru prima dată o restaurare semnificativă a vederii centrale.

„Recâștigarea capacității de a citi schimbă fundamental calitatea vieții, le ridică moralul și le redă încrederea și independența,” a explicat Mahi Muqit.

În plus, operația este rapidă și sigură, putând fi realizată de orice specialist instruit în Vitrectomie (o procedură chirurgicală oftalmologică care este recomandată în tratarea unor probleme oculare legate de retină sau de vitroasa ochiului), în mai puțin de două ore.