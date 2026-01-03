China pregătește o armată de super-soldați care nu simt frigul sau durerea

Autoritățile chineze par să investească în crearea unei noi generații de soldați „super-soldați”, cu abilități fizice și psihice excepționale. Conform surselor, aceste trupe ar urma să fie capabile să suporte temperaturi extreme și să ignore durerea, transformându-i în războinici mult mai rezistenți decât soldații obișnuiți, informează The Sun.

Raportul unui think-tank american sugerează că statul chinez intenționează să transforme Armata Populară de Eliberare într-o forță militară de talie mondială până în 2049, prin utilizarea de biotehnologie și modificări genetice.

Un expert avertizează că Beijingul ar putea fi pe punctul de a desfășura „super-soldați” pregătiți pentru război, practic indestructibili și capabili să facă față unor condiții extreme pe câmpul de luptă. Potrivit surselor, unii luptători ar putea fi adaptați să reziste la temperaturi extreme, fie în deșerturi toride, fie în regiuni acoperite de gheață, fără a fi afectați fizic sau psihic.

Alte experimente vizează dezvoltarea superforței, a inteligenței și a rezistenței la radiații, ceea ce i-ar permite trupelor chineze să opereze în scenarii nucleare sau în zone contaminate. Proiectele ar fi derulate în zeci de laboratoare din Beijing, ridicând semne de întrebare privind etica și securitatea acestor programe.

Analistul militar avertizează că, dacă aceste planuri se concretizează, armata Chinei ar putea obține un avantaj strategic semnificativ, forțând Occidentul să reevalueze standardele de pregătire și tehnologizare ale propriilor forțe armate.

Experții avertizează că progresele științifice ar putea transforma în curând soldații în versiuni îmbunătățite ale ființelor umane, cu abilități fizice și cognitive mult peste nivelul obișnuit. Înălțimea, viteza, forța și chiar inteligența ar putea fi modificate, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la viitoarele strategii militare.

Dr. Anthony Vinci, fost ofițer de rang înalt în serviciile de informații americane, a petrecut ani întregi analizând posibilitatea ca China să dezvolte așa-numiții „super-soldați”. Într-un interviu pentru publicația The Sun, Vinci a declarat că există deja semne că astfel de experimente de „spionaj genetic” ar fi în desfășurare.

„Dacă Beijingul reușește să creeze o armată numeroasă de soldați modificați, impactul asupra lumii ar putea fi imens”, a explicat Dr. Vinci. „Acești soldați ar putea îndeplini misiuni imposibile pentru oameni obișnuiți: de la operațiuni sub apă sau în condiții extreme de frig, până la atribuții de tip operațiuni speciale și colectare de informații. Ar putea fi chiar și genii modificate genetic, integrate în Armata Populară de Eliberare pentru a sprijini deciziile strategice”.

Vinci susține că Beijingul a făcut deja pași concreți în domeniul modificărilor genetice. Opiniile sale sunt susținute și de oficiali americani implicați în elaborarea politicilor pentru Congres. Un raport al Comisiei Naționale de Securitate pentru Biotehnologii Emergente (NSCEB) avertizează că China avansează rapid în domeniul biotehnologiei și intenționează să transforme Armata Populară de Eliberare într-o forță „de talie mondială” până în 2049.

Documentul menționează că „războiul cu drone ar putea părea trivial în comparație cu amenințarea reprezentată de super-soldați PLA, îmbunătățiți genetic și sprijiniți de inteligență artificială”.

Deși multe dintre planurile Beijingului rămân strict secrete, Vinci indică unele semne de activitate concretă. Un exemplu este compania BGI Genomics, una dintre cele mai mari din domeniul biotehnologiei. În 2021, BGI a fost acuzată că a dezvoltat un test prenatal, în colaborare cu Armata Populară de Eliberare, menit să colecteze date genetice de la mame și nou-născuți, profilurile fiind apoi stocate în laboratoare pentru cercetări ulterioare, potrivit unui raport Reuters.

Această combinație de cercetare genetică și planuri militare ridică întrebări serioase despre viitorul războiului și despre limitele eticii în biotehnologie.

Compania chineză de genetică BGI a negat recent afirmațiile conform cărora ar fi implicată în proiecte militare. În noiembrie aceluiași an, profesorul Guojie Zhang, de la Universitatea din Copenhaga, ar fi fost angajat de BGI pentru a dezvolta medicamente destinate Armatei Populare de Eliberare (PLA). Reprezentanții BGI au declarat că studiul vizat nu urmărea scopuri militare, ci tratarea răului de altitudine.

Dr. Vinci, expert în genetică, susține însă că China prezintă frecvent astfel de teste ca fiind menite „îmbunătățirii populației”. „Nu vor spune deschis că scopul este crearea de super-soldați, dar termenul de „îmbunătățire a populației” poate fi un cod pentru acest lucru”, a afirmat el. În opinia sa, materialul genetic ar putea fi obținut prin spionaj, folosind mostre de la persoanele testate pentru a dezvolta caracteristici avansate la alții.

Oamenii de știință occidentali au studiat deja mutații genetice care ar putea îmbunătăți performanța fizică. Unele familii posedă trăsături deosebite transmise genetic, cum ar fi musculatura puternică, rezistența la frig sau capacitatea de recuperare rapidă. Dr. Vinci subliniază că, dacă aceste fenomene sunt deja identificate în Occident, iar China ar putea fi cu ani înainte în folosirea lor.

„Poți găsi o mutație specifică într-o familie și, odată identificată, o poți reproduce la alt individ. Dar pentru asta e nevoie de acces la genomul original, aici intervine spionajul genetic”, explică doctorul.

Crearea super-soldaților presupune îmbunătățirea abilităților personale ale militarilor pe câmpul de luptă. Dr. Vinci identifică trei metode principale:

Tehnologii cerebrale: implanturi sau dispozitive de interfață cerebrală, precum Neuralink, care transformă activitatea neuronală în comenzi pentru computere sau membre robotizate. Deși acestea sunt folosite în prezent pentru a ajuta persoanele cu paralizii, pot fi adaptate în scopuri militare. China are deja versiuni susținute de stat, cum ar fi Neucyber și NEO.

implanturi sau dispozitive de interfață cerebrală, precum Neuralink, care transformă activitatea neuronală în comenzi pentru computere sau membre robotizate. Deși acestea sunt folosite în prezent pentru a ajuta persoanele cu paralizii, pot fi adaptate în scopuri militare. China are deja versiuni susținute de stat, cum ar fi Neucyber și NEO. Medicamente și biotehnologie : substanțe care ar putea temporar să sporească performanța fizică sau psihică a unui individ, crescând rezistența, vigilența sau capacitatea de adaptare la medii extreme.

: substanțe care ar putea temporar să sporească performanța fizică sau psihică a unui individ, crescând rezistența, vigilența sau capacitatea de adaptare la medii extreme. Editare genetică: modificarea ADN-ului pentru a îmbunătăți trăsături specifice, precum rezistența la temperaturi extreme, recuperarea rapidă, inteligența sau forța fizică.

Dr. Vinci avertizează că multe dintre aceste îmbunătățiri ar putea fi benefice și pentru civili, ceea ce face diferența între „super-soldat” și „om mai sănătos” greu de definit. „Ceea ce ne imaginăm ca super-soldați, forță sau viteză extraordinară, ar putea fi doar rezistență mai mare, capacitate de recuperare rapidă sau inteligență sporită”, explică el.