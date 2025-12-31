Xi Jinping, în discursul de Anul Nou: Reunificarea patriei este de neoprit

Reunificarea patriei este „de neoprit”, a declarat preşedintele Xi Jinping într-un discurs de Anul Nou adresat naţiunii, la scurt timp după ce Beijingul a anunţat încheierea exerciţiilor militare din jurul Taiwanului, potrivit AFP şi EFE.

„Reunificarea patriei noastre, un trend al vremurilor, este de neoprit”, a spus Xi în mesajul său de Anul Nou 2026 la Beijing, potrivit agenţiei oficiale de ştiri Xinhua.

Miercuri, Beijingul a anunţat finalizarea cu succes a unor exerciţii militare ample desfăşurate începând de luni în jurul insulei Taiwan, care au inclus tiruri cu foc, simulări de blocadă a porturilor strategice şi atacuri asupra unor ţinte maritime, demonstrând capacitatea forţelor chineze de a executa operaţiuni complexe în regiune.

„Comandamentul Teatrului de Operaţiuni Estic al PLA (Armata Populară de Eliberare) a finalizat cu succes exerciţiile ŤMisiunea de Justiţie 2025ť", a declarat purtătorul de cuvânt şi comandantul Li Xi.

El a mai spus că soldaţii vor continua antrenamentele pentru a „înfrunta cu fermitate tentativele separatiste de a obţine independenţa Taiwanului şi intervenţiile externe”.

Preşedintele chinez a declarat miercuri, în mesajul de Anul Nou, că ţara sa este pregătită să coopereze cu toate statele pentru a susţine pacea şi dezvoltarea globală, subliniind că, în ultimul an, China a continuat să „primească lumea cu braţele deschise”.

„China se află întotdeauna de partea dreaptă a istoriei", a subliniat Xi.

Exercițiile militare denumite „Misiunea Justiție 2025” au început la 11 zile după ce SUA au anunțat un pachet record de arme în valoare de 11,1 miliarde de dolari pentru Taiwan și reprezintă cele mai ample manevre ale Beijingului de până acum, atât ca acoperire, cât și ca apropiere față de insulă, după ce Administrația pentru Siguranță Maritimă a Chinei a adăugat luni două zone suplimentare de tragere cu muniție reală.

Un oficial de securitate din Taiwan a declarat pentru Reuters că Taipei urmărește dacă această a șasea rundă majoră de exerciții de după 2022, când Nancy Pelosi, pe atunci președinta Camerei Reprezentanților SUA, a vizitat insula, va include și lansări de rachete către Taiwan, așa cum s-a întâmplat atunci.

Sursele susțin că Beijingul ar folosi aceste manevre pentru a simula lovituri asupra unor ținte terestre, precum sistemele de rachete americane HIMARS, capabile să atingă ținte de coastă în sudul Chinei, cu o rază de acțiune de aproximativ 300 km.