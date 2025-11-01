Xi Jinping, propunere pentru înființarea unei organizații mondiale de cooperare pentru AI

Președintele chinez Xi Jinping a propus sâmbătă înființarea unei organizații mondiale de cooperare în domeniul inteligenței artificiale (AI), în contextul summitului Cooperării Economice pentru Asia-Pacific (APEC), anunță Reuters.

Președintele chinez Xi Jinping a declarat că o astfel de organizație ar putea stabili reguli de guvernanță și ar stimula cooperarea internațională, făcând din inteligența artificială „un bun public pentru comunitatea internațională”.

Xi Jinping a adăugat că inteligența artificială este foarte importantă pentru dezvoltarea viitoare și că aceasta ar trebui creată în beneficiul populațiilor din toate țările și regiunile lumii, potrivit agenției de presă chineze Xinhua.

Oficialii chinezi au declarat că organizația propusă de Xi Jinping pentru cooperarea în domeniul inteligenței artificiale ar putea avea sediul la Shanghai. Președintele chinez a îndemnat, de asemenea, liderii țărilor membre APEC să promoveze „libera circulație” a tehnologiilor ecologice.

Membrii APEC au aprobat o declarație comună și mai multe acorduri privind inteligența artificială și provocările generate de îmbătrânirea populației. Președintele american Donald Trump nu a participat la summitul APEC organizat în Coreea de Sud și a plecat direct la Washington după întâlnirea sa cu Xi Jinping.

În timp ce avansul global al inteligenței artificiale a fost condus de cipuri avansate produse de firme americane precum Nvidia, China își urmează propria strategie prin modele interne mai accesibile, dezvoltate de companii precum DeepSeek. Beijingul a prezentat această abordare ca o modalitate de a construi „suveranitate algoritmică”, reducând dependența de tehnologiile americane.

Pe lângă guvernanța AI, Xi Jinping a îndemnat economiile membre APEC să susțină libera circulație a tehnologiilor verzi, domeniu în care China deține o poziție dominantă, de la bateriile pentru vehicule electrice până la producția de panouri solare.