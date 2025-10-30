Social

Val de concedieri la marile companii globale. Scăderea încrederii și investițiile în AI pun presiune pe angajatori

Comentează știrea
Val de concedieri la marile companii globale. Scăderea încrederii și investițiile în AI pun presiune pe angajatoriSursă foto: Freepik.com
Din cuprinsul articolului

Tot mai multe corporaţii internaţionale anunţă concedieri masive, pe fondul încetinirii economice şi al tranziţiei accelerate către automatizarea bazată pe inteligenţă artificială, potrivit Reuters.

Val de concedieri în marile companii de tech datorită tranziției către AI

Giganți precum Amazon, Nestlé și UPS au anunțat mii de disponibilizări, pe fondul scăderii consumului și al presiunii investitorilor pentru eficiență după investițiile majore în inteligență artificială.

Potrivit unei analize realizate de Reuters, companiile americane au anunțat în octombrie peste 25.000 de concedieri, la care se adaugă cele 48.000 de posturi eliminate de UPS la începutul anului. În Europa, totalul depășește 20.000 de locuri de muncă, dintre care 16.000 provin de la Nestlé, care derulează cea mai amplă restructurare din istoria sa.

Companiile reduc posturile corporative, presate de investitorii care cer rezultate realizate de AI

Amazon a confirmat eliminarea a până la 14.000 de posturi din zona corporativă, iar surse apropiate companiei estimează că cifra ar putea ajunge la 30.000. Alte firme, precum Target, Procter & Gamble și Carter’s, au anunțat reduceri similare, vizând în special angajații de birou, segmente tot mai expuse automatizării.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 octombrie 2025. Ne dați, sau nu ne dați?
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 octombrie 2025. Ne dați, sau nu ne dați?
Un alt stat NATO va suplini prezența trupelor americane retrase din România. Anunțul MAE
Un alt stat NATO va suplini prezența trupelor americane retrase din România. Anunțul MAE
inteligența artificială

inteligența artificială. Sursa foto: Freepik

Analiștii notează că aceste tăieri reflectă o tendință structurală a companiilor, pe fondul creșterii investițiilor în inteligență artificială cu 14% în ultimele luni. Potrivit unui sondaj realizat de KPMG, 78% dintre directorii americani se află sub presiunea acționarilor de a demonstra că automatizarea reduce costurile și crește profiturile.

Economiștii au sesizat o piață a muncii marcată de angajări și concedieri calculate

Economiştii avertizează că piaţa muncii traversează o fază de „low-hiring, low-firing”, în care firmele angajează puţin, concediază selectiv şi evită înlocuirea posturilor vacante.

Potrivit specialiştilor, dacă ritmul concedierilor se va accelera în viitor, acest lucru ar putea submina încrederea consumatorilor şi stabilitatea economiei din Statele Unite ale Americii, deja afectată de o inflaţie ridicată şi de tarife comerciale impuse de administraţia lui Donald Trump.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:56 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 octombrie 2025. Ne dați, sau nu ne dați?
20:49 - Chimia dintre Keo și Alexandra Ungureanu. „O sută de vieți” - alegeri și conexiuni
20:40 - România revine la Eurovision 2026. TVR a decis reluarea participării după doi ani de pauză
20:32 - Un alt stat NATO va suplini prezența trupelor americane retrase din România. Anunțul MAE
20:24 - Accident rutier grav în județul Mureș. Sunt implicate 11 persoane
20:14 - BNR anunță vremuri grele. Scumpirile vor continua să pună presiune pe buzunarele românilor în lunile următoare

HAI România!

Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.
Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.
De la Harpalete la BlackRock: Planul Ascuns al Globaliștilor
De la Harpalete la BlackRock: Planul Ascuns al Globaliștilor
ENEVO Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
ENEVO Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă

Proiecte speciale