14.000 de angajați ai Amazon, concediați printr-un SMS. Ce scria în emailul de concediere. Inteligența artificială le-a luat locul

Mai mulți angajați ai gigantului Amazon au aflat marți dimineață că și-au pierdut locurile de muncă prin mesaje text, potrivit unor surse citate de Business Insider și imaginilor distribuite intern.

Conform relatărilor, compania Amazon a trimis două mesaje succesive pentru a-i informa pe angajați că pozițiile lor au fost eliminate. Primul mesaj le cerea celor vizați să verifice emailul personal sau de serviciu înainte de a veni la birou, iar al doilea îi îndruma să contacteze „Help Desk” dacă nu primiseră notificarea prin email.

Mesajele au fost transmise la scurt timp după emailurile oficiale, cu scopul — susțin surse din companie — de a evita situațiile în care angajații concediați ajung la birou și constată că legitimația de acces nu mai funcționează.

Iată cum sună mesajul email primit de angajații Amazon: “Am câteva vești importante, dar dificile, de împărtășit cu tine. După o analiză amănunțită a organizației noastre, a priorităților și a direcției în care trebuie să ne concentrăm pe viitor, am luat decizia dificilă de afaceri de a elimina anumite posturi din cadrul Amazon. Din păcate, postul tău este printre cele afectate, iar contractul tău de muncă se va încheia după o perioadă de neactivitate.

Nu am luat această decizie cu ușurință și ne angajăm să te sprijinim pe tot parcursul acestei tranziții, care va include o perioadă de neactivitate plătită integral, cu toate beneficiile menținute (acolo unde este cazul), o ofertă de compensație, beneficii tranzitorii conform legislației din țara ta, precum și acces la cursuri de formare profesională și la servicii externe de plasare în muncă (...)”

Potrivit Amazon, aproximativ 14.000 de posturi au fost eliminate în cadrul unui nou val de restructurări, ca parte a unui proces de „optimizare a operațiunilor și accelerare a inovației”. Cei mai afectați ar fi managerii din retailul american, continuând o tendință începută în anii anteriori.

Într-un mesaj intern, șefa departamentului de resurse umane, Beth Galetti, a precizat că angajații disponibilizați vor primi salariul integral și beneficii timp de 90 de zile, precum și un pachet de compensații.

Într-o postare separată pe blogul companiei, Galetti a explicat că restructurările sunt legate de progresele rapide în domeniul inteligenței artificiale, afirmând că Amazon trebuie să se adapteze unei piețe în schimbare:

„Această generație de AI este cea mai transformatoare tehnologie de la apariția internetului. Ea permite companiilor să inoveze mai rapid ca niciodată — în domenii existente și în altele complet noi.”

Potrivit Business Insider, tot mai multe companii din sectorul tehnologic, inclusiv Google și Tesla, au adoptat proceduri similare, în care angajații concediați află prin mesaje că nu mai pot accesa sediul companiei. Purtătorii de cuvânt ai Amazon nu au comentat oficial incidentul până la această oră.