Un nou atac în Ucraina. Sunt cel puțini 12 morți și șase răniți

Un nou atac cu drone rusești a provocat moartea a cel puțin 12 persoane și rănirea altor șapte în Dnipropetrovsk, în centrul-estul Ucrainei, în acest weekend, au anunțat autoritățile locale, potrivit Reuters. Incidentul a vizat un autobuz, iar imaginile publicate de salvatori arată vehiculul grav avariat, înconjurat de cadavre blurate, semn al impactului devastator al atacului.

„O dronă rusă a lovit un autobuz aparținând unei întreprinderi din districtul Pavlograd”, au transmis serviciile de urgență ucrainene, confirmând amploarea tragediei.

Tot duminică, orașul Zaporojie a fost zguduit de o explozie care a afectat o maternitate. Cel puțin șase persoane au fost rănite, printre care două femei care se aflau la consultații medicale în momentul atacului. Imaginile publicate de șeful administrației regionale, Ivan Fedorov, arată săli devastate, cu geamuri sparte, mobilier distrus și resturi împrăștiate pe podea, iar fațada clădirii fumegând încă.

În același timp, la Dnipro, un bărbat și o femeie au fost uciși într-un atac nocturn cu dronă. În sudul Ucrainei, la Herson, un bombardament în centrul orașului a rănit grav o femeie de 59 de ani, căreia medicii i-au amputat o parte a piciorului stâng și încercau să-i salveze viața după ce a fost lovită și la cap.

Între timp, Ministerul Apărării de la Kiev a mulțumit public lui Elon Musk și companiei SpaceX pentru măsurile luate împotriva utilizării neautorizate a sistemului Starlink de către Rusia.

Ministrul Mîhailo Fedorov a subliniat că aceste acțiuni „încep să dea rezultate” și a apreciat sprijinul oferit de miliardarul american poporului ucrainean, promițând colaborarea continuă în vederea unor noi măsuri de securitate.

Musk, la rândul său, a confirmat că măsurile luate pentru blocarea utilizării Starlink de către Rusia au avut efect și a cerut să fie anunțat dacă mai sunt necesare acțiuni suplimentare.

Pe plan diplomatic, Ucraina, Rusia și Statele Unite își reiau discuțiile miercuri la Abu Dhabi, într-o încercare de a găsi o soluție la conflictul prelungit.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că întâlnirile programate pentru 4 și 5 februarie urmăresc „să apropie negocierile de un sfârșit real și demn al războiului”. Aceasta va fi a doua rundă de negocieri directe între cele trei părți, după întâlnirea de la 23-24 ianuarie, prima în care s-a discutat planul american pentru oprirea războiului.

În paralel, emisarul Kremlinului pentru probleme economice, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit sâmbătă în Florida cu oficiali americani, inclusiv cu secretarul Trezoreriei Scott Bessent și cu Jared Kushner, ginerele fostului președinte Donald Trump. Cele două părți au calificat discuția drept „constructivă”, fără a oferi detalii despre rezultatele întâlnirii.