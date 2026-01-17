Dronele militare continuă să cadă pe teritoriul Republicii Moldva. Un nou aparat de zbor, descoperit în centrul ţării

Republica Moldova. Dronele militare continuă să cadă şi ăe teritoroiul Republicii Moldova în urma atacurilor ruseşti din Ucraina. O nouă dronă militară a fost descoperită în dimineaţa de sâmbătă 17 ianuarie chiar în centrul Republicii Moldova.

Drona, cu lungimea de cca 2,5 metri a fost găsită pe malul unui iaz de lângă satul Nucăreni din raionul Teleneşti, la peste 300 km distanţă, de la Ucraina.

Anunţul despre drona de lângă Nucăreni a fost făcut de Poliţie. Oamenii legii au informat că au fost sesizaţi de un vânător care a comunicat că, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, pe malul unui iaz a observat o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri.

„Zona a fost imediat izolată, iar specialiștii secției tehnico-explozive urmează să investigheze obiectul în detalii.

Apel către cetățeni - În cazul în care observați aparate de zbor sau alte dispozitive suspecte căzute la sol, nu vă apropiați de ele și nu le atingeți. Anunțați de urgență poliția la 112”, se arată într-un comunicat al Poliţiei.

Precizăm că Ministerul Apărării nu a făcut niciun anunţ referitor survolarea spaţiului aerian în regiunea respectivă. La fel, nu se cunoaşte când a căzut drona pe malul iazului de la Nucăreni.

În urma intensificării atacurilor ruseşti asupra Ucrainei mai multe drone au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.

Una dintre ele, marcată cu litera „Z”, simbol al agresiunii ruse, a căzut pe acoperișul casei paznicului unei livezi din Cuhureștii de Jos, Florești. Drona fusese ulterior declarată neexplozivă.

Ca reacție, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, fiind emisă o notă de protest. La scurt timp, alte patru drone au survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova.

O dronă de tip „Gerbera”a fost găsită și dezmembrată de doi localnici din satul Pepeni, raionul Sângerei.

Potrivit anchetei preliminare cei doi bărbați au găsit aparatul de zbor fără pilot și l-au dezmembrat, scoțând motorul și alte piese ale acestuia şi l-au adus acasă fără a informa autoritățile.

Autoritățile caută în prezent soluții pentru sporirea investițiilor în echipamente de protecție a spațiului aerian. Președinta Maia Sandu a avertizat că dronele rusești constituie un risc major pentru cetățeni și a criticat dezinformarea promovată de unii politicieni.

„Dronele reprezintă un pericol și îmi pare rău că sunt cetățeni care se lasă prinși în capcanele minciunilor. Dacă nu înțelegem riscurile și pericolele, nu vom putea să ne protejăm de ele. Este regretabil că există politicieni care dezinformează și manipulează, dar acest pericol există, continuă și va persista suficient pentru a monitoriza un spațiu aerian expus tot mai des riscurilor regionale”, a declarat anterior şefa statului.