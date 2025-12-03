Dronă găsită pe un câmp din Sângerei. Un localnic a transportat-o acasă cu motocultorul, fără să anunțe autoritățile

Republica Moldova. O nouă dronă a fost găsită de un localnic din satul Pepeni, raionul Sângerei. Drona a fost depistată pe un câmp dintre satele Pepeni și Copăceni și ar fi similară cu cea găsită, acum mai bine de o săptămână, în satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești, localitate aflată la câteva zeci de kilometri de Pepeni.

Primarul satului Pepeni, Oleg Cernei, a anunțat descoperirea printr-o postare în care a publicat imagini cu drona încărcată în remorca unui motocultor. Potrivit acestuia, aparatul a fost găsit pe un câmp dintre satele Pepeni și Copăceni, iar persoana care l-a depistat a crezut că este vorba despre o jucărie.

Într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare, edilul afirmă că a informat imediat structurile statului.

„Drona a fost găsită între comuna Pepeni și Copăceni și un cetățean a gândit că este o jucărie. Eu am identificat persoana și am informat instituțiile statului. Am informat 112 și inspectoratul de poliție și am impresia că este identică cu dronele care anterior au survolat deja spațiul aerian”, a precizat primarul din Pepeni, Oleg Cernei.

Cernei menționează că aparatul seamănă cu drona găsită acum mai bine de o săptămână în Cuhureștii de Jos, Florești, localitate aflată la doar câteva zeci de kilometri.

Poliția a confirmat că în localitatea Pepeni a fost observată o dronă aflată la sol, neactivă și fără a se afla în zbor. O echipă de polițiști s-a deplasat imediat la fața locului pentru verificări.

Potrivit informațiilor oficiale, a fost identificat bărbatul care a găsit drona sâmbătă, pe un deal din apropiere, dar care a decis abia astăzi să o transporte acasă, fără a contacta autoritățile.

Specialiștii Secției Tehnico-Explozive urmează să examineze aparatul în condiții speciale pentru a determina caracteristicile tehnice și eventualele riscuri asociate.

Dronă de tip „Gerbera”, găsită și dezmembrată de doi localnici din Pepeni. Poliția a recuperat toate componentele și confirmă că nu există explozibil.

Potrivit anchetei preliminare, doi bărbați au găsit aparatul de zbor fără pilot și l-au dezmembrat, scoțând motorul și alte piese ale acestuia, fără a informa autoritățile.

Autoritățile solicită cetățenilor să nu atingă, să nu transporte și să nu manipuleze drone sau obiecte necunoscute găsite pe câmp sau în localități. Poliția recomandă păstrarea distanței până la sosirea echipelor specializate și apelarea imediată la 112.

Pe 25 noiembrie, sistemele de supraveghere a spațiului aerian ale Armatei Naționale au detectat șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, în timpul unui nou atac masiv asupra Ucrainei.

Una dintre ele, marcată cu litera „Z”, simbol al agresiunii ruse, a căzut pe acoperișul casei paznicului unei livezi din Cuhureștii de Jos, Florești. Drona fusese ulterior declarată neexplozivă.

Ca reacție, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, fiind emisă o notă de protest. La scurt timp, alte patru drone au survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova.

Autoritățile caută în prezent soluții pentru sporirea investițiilor în echipamente de protecție a spațiului aerian. Președinta Maia Sandu a avertizat că dronele rusești constituie un risc major pentru cetățeni și a criticat dezinformarea promovată de unii politicieni.

„Dronele reprezintă un pericol și îmi pare rău că sunt cetățeni care se lasă prinși în capcanele minciunilor. Dacă nu înțelegem riscurile și pericolele, nu vom putea să ne protejăm de ele. Este regretabil că există politicieni care dezinformează și manipulează, dar acest pericol există, continuă și va persista atât timp cât războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă”, a declarat șefa statului pe 2 decembrie, după ședința Consiliului Național de Securitate.

Amintim că, activitatea punctului de trecere a frontierei (PTF) Giurgiulești–Reni a fost suspendată temporar în noaptea de luni spre marți, în urma unui atac cu drone asupra orașului ucrainean Bolgrad, aflat foarte aproape de granița Republicii Moldova. Decizia a fost aplicată la ora 01:20 și s-a menținut aproape 40 de minute, perioadă în care autoritățile moldovene au monitorizat permanent situația de securitate din regiune.