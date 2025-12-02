Atac cu drone lângă granița Republicii Moldova. Punctul Giurgiulești–Reni, suspendat pentru 40 de minute

Republica Moldova. Activitatea punctului de trecere a frontierei (PTF) Giurgiulești–Reni a fost suspendată temporar în noaptea de luni spre marți, în urma unui atac cu drone asupra orașului ucrainean Bolgrad, aflat foarte aproape de granița Republicii Moldova. Decizia a fost aplicată la ora 01:20 și s-a menținut aproape 40 de minute, perioadă în care autoritățile moldovene au monitorizat permanent situația de securitate din regiune.

Potrivit Poliției de Frontieră, alerta a fost emisă după ce Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării a semnalat, pe radar, drone care se aflau pe teritoriul Ucrainei și se deplasau dinspre Reni spre Bolgrad. Ulterior, structurile de frontieră ucrainene au confirmat atacul asupra Bolgradului, realizat cu drone de tip Shahed.

Echipajele mobile ale Sectorului Poliției de Frontieră Cișmichioi și Copceac, precum și patrula staționară din punctul Vulcănești, au raportat mai multe explozii deasupra orașului Bolgrad, precum și funcționarea sistemelor antiaeriene ucrainene, în intervalul 01:15 – 01:30.

Poliția de Frontieră subliniază că, deși exploziile au fost vizibile și audibile din proximitatea hotarului, niciuna dintre drone nu a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. „

Spațiul aerian al Republicii Moldova nu a fost survolat, iar în zona de frontieră nu au existat riscuri sau pericole pentru cetățeni”, se arată în comunicatul instituției.

La ora 02:01, după ridicarea alertei aeriene în Ucraina, activitatea punctului de trecere Giurgiulești–Reni a fost reluată integral.

În noaptea de 28 spre 29 noiembrie, Moldova a recurs la închiderea totală a spațiului aerian timp de aproximativ o oră și zece minute (22:43 – 23:53), ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul țării, generând un pericol direct pentru siguranța aeronautică, potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Dronele, descrise ca fiind „de tip Gerbera”, au traversat spațiul aerian moldovenesc pe direcția Stanislavka (Odesa) – Vărăncău (regiunea transnistreană) fără a fi detectate de radar. Zgomotul lor a fost însă identificat de patrula Sectorului Poliției de Frontieră „Otaci”, informație ulterior confirmată și de autoritățile ucrainene.

Ca urmare, Autoritatea Aeronautică Civilă a dispus închiderea imediată a spațiului aerian. Două aeronave care urmau să aterizeze pe Aeroportul Internațional Chișinău au fost redirecționate către un aeroport din România, în timp ce o altă aeronavă a fost menținută temporar la sol.

Nu este un incident singular. În timpul atacului masiv cu drone lansat de Rusia asupra Ucrainei pe 25 noiembrie, sistemele moldovene au detectat șase drone rusești care au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova prin zone precum Vinogradovca–Vulcănești, Dondușeni, Orhei, Tighina, Vadul lui Vodă și Florești. Una dintre drone a zburat la aproximativ 1.500 de metri altitudine, îndreptându-se spre România.

În același interval, o dronă s-a prăbușit pe acoperișul unei locuințe din Cuhureștii de Jos, raionul Florești, locuitorii fiind evacuați preventiv.