Ministrul Apărării: Republica Moldova își cumpără al doilea radar modern. Noul sistem va fi funcțional la mijlocul anului 2026

Republica Moldova își consolidează protecția spațiului aerian prin achiziția celui de-al doilea radar modern, finanțat din fonduri europene. Noul sistem de radiolocație, menit să acopere golurile de securitate și să permită detectarea țintelor periculoase, va deveni operațional la mijlocul anului 2026, a anunțat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi.

Potrivit ministrului, procesul de achiziție este în desfășurare, iar tehnica va fi livrată și pusă în funcțiune în prima jumătate a anului viitor. Nosatîi a declarat în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV că primul radar, instalat în 2013, a îmbunătățit capacitatea de supraveghere a țării, însă nu este suficient pentru a monitoriza un spațiu aerian expus tot mai des riscurilor regionale.

„O umbrelă mai mare te poate proteja mai mult decât una mică”, a remarcat acesta, explicând că un singur radar nu poate oferi o imagine completă asupra traiectoriilor obiectelor zburătoare.

Ministrul a precizat că radarul existent a identificat cele șase drone care au survolat recent spațiul aerian al Republicii Moldova, în noaptea atacurilor masive asupra Ucrainei. El a reiterat apelul către populație să nu atingă dronele sau resturile acestora găsite la sol.

„Pot fi periculoase. Dacă le observați, alertați imediat autoritățile”, a menționat Nosatîi.

În paralel, ministrul a confirmat că în țară mai există peste 20 de radare moștenite din perioada sovietică, însă acestea funcționează abia la capacitate minimă. „Piese de schimb nu se mai produc, iar investițiile în reparația lor nu sunt justificate”, a afirmat el, adăugând că și experții din România confirmă acest lucru.

Nosatîi a subliniat că nu este suficient doar să detectezi amenințările aeriene: „Trebuie să ai ceva cu ce să te aperi.” În acest context, el a pledat pentru aderarea Republicii Moldova la inițiativa europeană SkyShield, folosită pentru achiziții comune în domeniul apărării anti-aeriene, invocând exemplul Austriei și Elveției, state neutre care participă la acest mecanism.

Ministrul a reiterat că autoritățile vor continua să modernizeze dotările Armatei Naționale și să instruiască militarii în utilizarea tehnologiilor noi.

Radarul achiziționat în 2023, adus din Franța, este estimat la circa 14 milioane de euro. Noul radar, cu o capacitate și acoperire superioare, ar putea costa aproximativ 20 de milioane de euro. Achiziția este finanțată prin Instrumentul European pentru Pace (EPF), ceea ce permite Republicii Moldova să își modernizeze treptat sistemele critice de apărare.

Amintim că șase drone care au traversat neautorizat teritoriul Republicii Moldova pe 25 noiembrie în contextul atacurilor asupra Ucrainei. Sistemele de supraveghere din dotarea Armatei Naționale le-a detectat, iar una dintre drone a căzut pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Mai târziu, un localnic a descoperit o dronă similară, de tip Gerbera, în comuna Pepeni, raionul Sângerei, cazul devenit cunoscut pe 3 decembrie.