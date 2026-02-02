Ursula von der Leyen, acuzată de „centralizare excesivă”

Fostul comisar european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a lansat o serie de critici la adresa modului în care este condusă Comisia Europeană sub președinția Ursulei von der Leyen. Într-un interviu acordat publicației Politico, Schmit a declarat că stilul de conducere „prezidențial” afectează funcționarea instituției și, implicit, capacitatea Uniunii Europene de a răspunde provocărilor actuale.

Declarațiile au fost făcute în contextul unei dezbateri mai largi privind centralizarea puterii în cadrul Comisiei și relațiile acesteia atât cu Parlamentul European, cât și cu parteneri externi precum Statele Unite.

Nicolas Schmit, care a reprezentat Luxemburgul în Comisia Europeană între 2019 și 2024, a afirmat că actuala organizare a Colegiului comisarilor limitează dezbaterea internă și reduce rolul membrilor săi. „Am impresia că, în prezent, comisarii sunt în mare parte reduși la tăcere”, a declarat acesta.

El a criticat explicit structura de conducere a instituției, afirmând: „Sistemul, modul în care este organizat Colegiul – foarte centralizat, numiți-l prezidențial sau cum vreți – nu este bun pentru Colegiu, nu este bun pentru Comisie și nu este bun pentru Europa în general”.

Schmit a fost candidatul principal al Partidului Socialiștilor Europeni la alegerile europene din 2024. Deși socialiștii au sperat într-un al doilea mandat pentru acesta, guvernul Luxemburgului a decis să nominalizeze un alt candidat. În prezent, Schmit conduce Fundația pentru Studii Progresiste Europene, think tank afiliat PES.

Fostul comisar a mai susținut că, în timpul primului mandat al Ursulei von der Leyen, Comisia nu a avut o strategie coerentă privind poziția Uniunii Europene într-un context global în schimbare. „Am avut noi o dezbatere strategică reală despre Europa în lume, care era deja o lume diferită față de cea pe care o cunoșteam înainte? Nu am avut o abordare strategică reală, o strategie adevărată”, a spus Schmit.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a refuzat să comenteze aceste afirmații.

Un alt punct de critică a vizat modul în care Comisia a gestionat relația cu Statele Unite, în special în cazul fostului comisar Thierry Breton.

Acesta a fost supus unei interdicții de călătorie impuse de autoritățile americane, pe fondul nemulțumirilor legate de reglementările europene aplicate marilor platforme digitale americane.

Schmit a subliniat că legislația contestată de Washington, inclusiv Regulamentul privind serviciile digitale, a fost adoptată de întregul Colegiu al comisarilor.

„Acesta era momentul în care ar fi trebuit să arătăm mai multă solidaritate și să spunem «nu este vorba de unul singur, este vorba de toți». Dar curajul nu este întotdeauna împărtășit, inclusiv în sferele politice”, a afirmat el.

La momentul respectiv, un purtător de cuvânt al Comisiei declarase că instituția a fost de acord să îi ofere lui Breton sprijin juridic și financiar.

Schmit a exprimat rezerve și față de inițiativele Comisiei de reducere a birocrației prin așa-numitele pachete „omnibus”, care vizează mai multe domenii, de la tehnologie la politici de mediu.

El a atras atenția că, deși procesul legislativ poate fi lent, „într-un singur moment poți emite această anti-legislație sau poți încerca să anulezi totul”, considerând că aceasta „nu este o modalitate bună” de a aborda problema simplificării administrative.

Criticile sunt împărtășite și de alți reprezentanți ai stângii europene. Lidera grupului Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European a comparat această abordare cu politicile promovate de administrația Trump.

De asemenea, Ombudsmanul European a constatat în noiembrie existența unor „deficiențe procedurale” în modul de elaborare a acestor pachete.

Comisia Europeană a susținut constant că măsurile respective urmăresc creșterea competitivității și reducerea poverii administrative pentru companii.