India și UE au semnat un acord istoric care schimbă comerțul global

India și Uniunea Europeană au ajuns la un acord comercial semnificativ, după aproape două decenii de negocieri intermitente, au anunțat marți liderii celor două părți. Premierul indian Narendra Modi a descris înțelegerile ca un pas istoric, care va permite crearea unei piețe comune pentru aproximativ două miliarde de oameni, potrivit Reuters.

„Am realizat un acord major cu Uniunea Europeană, care va aduce beneficii enorme pentru cetățenii Indiei și ai Europei”, a declarat Modi. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a salutat parteneriatul ca fiind „un moment de referință în relațiile UE-India”, subliniind că acesta deschide oportunități economice și întărește legăturile strategice dintre blocuri.

Comerțul între India și UE a depășit recent 136 de miliarde de dolari anual. Acordul va facilita accesul companiilor europene la piața indiană, reducând tarifele pentru majoritatea produselor și servicii.

Estimările indică faptul că exporturile UE către India ar putea să se dubleze până în 2032. Reducerile tarifare vor aduce economii de miliarde de euro pentru firmele europene și vor sprijini peste 800.000 de locuri de muncă în blocul comunitar.

Sectorul auto și cel agroalimentar vor fi printre principalele câștigătoare. De exemplu, tarifele indiene pentru automobile vor scădea gradual de la 110% la 10%, iar pentru ulei de măsline și vin vor fi eliminate sau reduse semnificativ. Totuși, anumite produse sensibile din Europa, precum carnea de vită, puiul, orezul și zahărul, nu vor fi incluse în liberalizare.

Acordul garantează firmelor europene acces prioritar la serviciile financiare și transportul maritim din India. În plus, protecția proprietății intelectuale este consolidată, cu reguli clare privind drepturile de autor, mărcile comerciale, secretele comerciale și soiurile de plante, ceea ce va facilita investițiile și comerțul bilateral.

Documentul urmează să fie verificat juridic și tradus în toate limbile UE, un proces care ar putea dura cinci-șase luni. După semnare, acordul va necesita aprobarea Parlamentului European și ratificarea autorităților indiene pentru a intra în vigoare, estimativ în termen de un an.

În paralel, UE și India vor dezvolta o platformă comună pentru acțiuni climatice, prevăzută să fie lansată în prima jumătate a anului 2026. Uniunea Europeană va contribui cu 500 de milioane de euro pentru sprijinirea Indiei în reducerea emisiilor de carbon și promovarea unor industrii mai durabile.

Analistii consideră că acest acord nu doar că stimulează comerțul, ci și consolidează o alianță strategică între două dintre cele mai mari economii globale, pregătind terenul pentru cooperare extinsă pe plan economic, tehnologic și de mediu.