UE copiază modelul iliberal chinezesc. Firmele din afara UE, obligate să se asocieze cu companii europene

Uniunea Europeană analizează o schimbare semnificativă de abordare în politica industrială, inspirată de un model aplicat anterior de R.P. Chineză, potrivit Politico.

Potrivit unui proiect de regulament, Comisia Europeană propune introducerea unor cerințe care ar putea obliga companiile din afara UE să intre în parteneriate cu firme europene pentru a avea acces pe piața comunitară.

Inițiativa face parte din viitorul Industrial Accelerator Act (IAA), un plan destinat consolidării capacității industriale a Uniunii.

Începând cu anii 1980, China a impus investitorilor străini condiții stricte, inclusiv obligativitatea constituirii de societăți mixte cu firme locale.

Această strategie a contribuit la dezvoltarea rapidă a industriei chineze și la formarea unor lanțuri de aprovizionare solide. Deși timp de decenii această practică a fost criticată de oficiali europeni, ideea este acum analizată ca instrument de politică industrială.

Industrial Accelerator Act este coordonat de comisarul european pentru industrie, Stéphane Séjourné, și are ca obiectiv creșterea ponderii industriei în valoarea adăugată brută a UE la cel puțin 20% până în 2030, de la 14,3% în 2020, conform documentului citat.

Conform proiectului, investițiile străine de peste 100 de milioane de euro în „sectoare strategice emergente” ar urma să fie supuse unui control obligatoriu.

În plus, investitorii din afara UE nu ar putea deține mai mult de 49% din capitalul unei companii europene care activează în aceste domenii.

„Unele prevederi, precum plafonul de 49% pentru investițiile străine, par o replicare a ceea ce China sau statele din Golf au impus cu ani în urmă”, a declarat Falk Schöning, partener la casa de avocatură Hogan Lovells, specializat în evaluarea investițiilor străine directe.

Proiectul indică faptul că sectoarele vizate includ industrii mari consumatoare de energie, tehnologii pentru neutralitate climatică – precum bateriile și panourile solare – precum și sectorul auto.

Experți în politici economice și juridice atrag atenția asupra dificultăților de implementare. Niclas Poitiers, cercetător la think tank-ul Bruegel, a declarat:

„Din punct de vedere juridic, este foarte discutabil. Merge împotriva tuturor eforturilor făcute anterior de Europa pentru menținerea unei piețe deschise”.

El a mai subliniat că Uniunea a criticat în mod repetat cerințele similare impuse de China: „Acum practic spunem că vrem să facem același lucru”.

Propunerea a generat tensiuni între direcțiile Comisiei responsabile de industrie și comerț, dar și rezerve din partea unor state membre. Suedia s-a pronunțat deja împotriva proiectului, argumentând că mecanismele existente de control al investițiilor sunt suficiente, potrivit Confederației Întreprinderilor Suedeze.

Publicarea proiectului a fost amânată pentru 25 februarie, iar reprezentanții cabinetului lui Séjourné au transmis că întârzierea are scopul de a „menține un nivel foarte ridicat de ambiție în discuțiile interne”.

Modelul chinez a implicat, în trecut, parteneriate între companii europene și firme locale, precum colaborarea dintre Volkswagen și SAIC. Accesul la piața chineză a adus beneficii semnificative, însă dependențele create sunt privite astăzi cu mai multă precauție.

„Am permis apariția unor dependențe pentru că am presupus că accesul la inputuri chinezești va fi permanent”, a declarat Agatha Katz, partener la Rhodium Group.

Chiar dacă proiectul va obține sprijin politic, analiștii avertizează că atractivitatea pieței europene ar putea să nu fie suficientă pentru a determina investitorii străini să accepte condiții stricte.

Discuțiile urmează să continue între instituțiile europene și statele membre, iar forma finală a Industrial Accelerator Act ar putea suferi modificări semnificative.