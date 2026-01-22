Reformă majoră în UE. Antreprenorii vor putea înregistra companii online în 48 de ore

Uniunea Europeană se pregătește să transforme radical modul în care reglementează afacerile, atrage investiții și gestionează piața energetică. La Forumul Economic de la Davos, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat planurile menite să creeze un cadru stabil și prietenos pentru companiile din Europa.

Un prim pas este introducerea unui cadru unic care să permită antreprenorilor să înregistreze o companie în orice stat membru în doar 48 de ore, complet online, beneficiind de același regim de capital în întreaga Uniune.

„Avem nevoie de un sistem în care companiile să poată face afaceri şi să se finanţeze la fel de uşor ca în SUA sau China”, a subliniat Ursula von der Leyen, explicând că numeroase firme europene se văd nevoite să caute oportunități în afara continentului din cauza diferențelor legislative dintre statele membre.

Von der Leyen a explicat că este esențial să existe reguli simple și clare, valabile în toate statele membre, care să elimine barierele pentru antreprenori. Potrivit acesteia, aplicarea unui set unic de norme va facilita dezvoltarea companiilor europene și va atrage investiții internaționale.

A doua prioritate este crearea unei piețe de capital integrate și accesibile. Președinta CE a subliniat că o astfel de piață va permite firmelor să obțină finanțare mai ieftină și mai rapidă, susținând creșterea atât a IMM-urilor, cât și a companiilor de tip scale-up.

„Aceste măsuri vizează tranzacționarea, post-tranzacționarea, administrarea activelor, stimularea inovației și eficientizarea cadrului de supraveghere. Astfel, capitalul va ajunge acolo unde este nevoie – de la scale-up-uri la IMM-uri, de la inovație la industrie”, a explicat Ursula von der Leyen.

A treia prioritate vizează piața energetică. Președinta Comisiei Europene a atras atenția asupra diferențelor de preț dintre hub-urile europene și a subliniat necesitatea unui plan coerent pentru energie, menit să reducă costurile, să asigure independența și să elimine volatilitatea pieței.

„Acesta este Planul nostru de Acţiune pentru Energie Accesibilă. Investim masiv în securitatea şi independenţa energetică, pentru a reduce preţurile şi dependenţele, pentru a elimina volatilitatea, manipularea şi şocurile de aprovizionare. Energia produsă local, fiabilă, rezilientă şi mai ieftină va stimula creşterea economică, va livra rezultate pentru europeni şi va consolida independenţa noastră”, a spus ea.

Prin aceste măsuri, Uniunea Europeană urmărește să creeze un mediu de afaceri uniform, care să permită companiilor europene să se dezvolte pe plan intern și să concureze la nivel global, comparabil cu piețele mature precum SUA și China.